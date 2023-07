Capacitação gastronômica prepara empreendedores de Mazagão Velho para festividades de São Tiago

Com sabores únicos, os pratos da culinária local proporcionam uma experiência imersiva na cultura regional

Brenda Pires

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (SETE) promovem Oficina Gastronômica – Tradições do Mazagão. O objetivo é capacitar os empreendedores do município de Mazagão Velho que comercializarão produtos na praça de alimentação e para melhor receber os turistas que buscam novas experiências gastronômicas durante a Festa de São Tiago. A oficina aconteceu na Casa de Cultura no município, nesta quinta (20), das 9h às 12h.

“A oportunidade surge de uma colaboração entre o Sebrae e a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, com o objetivo de promover a diversificação do cardápio, aprimorar a qualidade dos produtos, destacar a gastronomia regional e impulsionar o turismo e o artesanato na região”, disse a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont.

Oficina

As Oficinas Gastronômicas contaram com aulas de receitas diversificadas que valorizam ingredientes regionais. A chef Kátia Oliveira, proprietária do Restaurante Essência do Norte, conduziu as receitas farofa de conserva; risoto de maniçoba; e bolinho de açaí com recheio de conserva; a chef Floraci Dias, proprietária do Restaurante Flora, preparou as receitas tapioca recheada com conserva e calda de açaí; arroz ao molho de maniçoba; e peixe empanado na farinha de tapioca.

Coordenação

A Oficina Gastronômica – Tradições do Mazagão é coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont com apoio da colaboradora, Tatiane Negrão; e da assessora técnica Elisangela Ramos.

Serviço:

Sebrae no Amapá

