Carreta do Hemoap faz busca ativa de doadores e coleta itinerante de sangue na Zona Norte de Macapá

Por: Jamile Moreira

A carreta do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap), está na Zona Norte de Macapá, para realizar a captação de novos doadores e a coleta de sangue na região. O veículo, entregue pelo Governo do Amapá em julho deste ano, possibilita ações itinerantes, alcançando mais pessoas que queiram colaborar com o ato que salvar vidas.

A unidade móvel está estacionada no 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, com atendimento de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 11h30, até o fim do mês de dezembro.

Lizandra da Cruz, de 22 anos, aproveitou que a carreta está perto do seu local de trabalho e foi doar sangue pela primeira vez. Moradora do bairro Jardim Felicidade, ela conta que sempre teve vontade de ser uma doadora e ajudar o próximo.

“Sempre tive vontade de doar, em outro momento o centro acadêmico da universidade que estudo realizou uma campanha, mas não pude comparecer, hoje, com essa proximidade com o meu local de trabalho, pude enfim me tornar doadora. Esse é um ato muito importante que ajuda muita gente que está precisando”, contou.

O diretor-presidente do Hemoap, Eldren Lage, reforça que a iniciativa é uma forma de manter o estoque do hemocentro regular, principalmente com a proximidade do fim do ano, quando o número de doadores diminui consideravelmente.

“Convidamos todos os nossos doadores cadastrados e aqueles que têm interesse em ser um doador. Necessitamos dessas pessoas para manter o nosso estoque de sangue, principalmente com a proximidade das festas de fim de ano, que é quando a maioria das pessoas viajam e nosso volume cai. Com a carreta nos bairros ampliamos nossa área de captação e assim, continuamos ajudando a salvar vidas”, destacou.

Quem pode doar?

A pessoa só é classificada como apta ou não a doação após uma triagem clínica que consiste num questionário sobre a saúde e vida do possível doador.

– É necessário estar em boas condições de saúde; pesar acima de 50 kg; ter idade entre 16 e 69 anos; não ter apresentado sinais ou sintomas gripais nos últimos 14 dias e não ter testado positivo para Covid-19 nos últimos 10 dias;

– No dia da doação, é necessário levar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência ou cartão do SUS;

– Os menores de 18 anos necessitam de autorização dos responsáveis. O termo de autorização pode ser solicitado via WhatsApp do Hemoap: (96) 98811-0200. A presença dos responsáveis é facultativa no dia da doação de sangue;

– Os intervalos para doação de sangue são de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

Serviço

Carreta do Hemoap

Local: 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá

Endereço: Rua Adilson José Pinto Pereira, nº 193, bairro São Lázaro

Período: segunda a sexta-feira (até dezembro)

Horário: 7h30 às 11h30

A Carreta

O investimento na carreta é de mais de R$ 2,4 milhões. Os recursos são de emenda parlamentar articulada pelo senador Davi Alcolumbre, com contrapartida do Governo do Estado. A aquisição da carreta foi realizada por meio de convênio com o programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.

A estrutura do veículo conta com área de recepção, duas salas de triagem clínica, uma sala de triagem hematológica, além de sala de recuperação, copa, banheiro, e plataforma para pessoas com deficiência. O espaço também possui equipamentos especializados, que garantem a segurança e qualidade de todos os procedimentos.

