Agremiações carnavalescas fazem passagem de som em preparação ao Festival de Samba de Enredo e Bateria

Momento de ajustes técnicos e ensaios para as apresentações, acontece nesta quinta-feira, 30 e sábado, 1º de fevereiro, no Sambódromo de Macapá.

As 10 agremiações carnavalescas realizam nesta quinta-feira, 30, e no sábado, 1º de fevereiro, a partir das 19h, no Sambódromo de Macapá, a passagem de som em preparação para o Festival de Samba de Enredo e Bateria, que acontece no dia 3 de fevereiro, como parte da programação oficial do Carnaval 2025, promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) com investimentos do Governo do Estado e do senador Davi Alcolumbre.

O momento, aberto ao público, envolve ajustes técnicos e ensaios para garantir que todos os elementos sonoros, como a bateria, instrumentos de harmonia e os vocais das escolas de samba, estejam perfeitamente sincronizados e audíveis para a competição, que já se tornou tradicional da quadra carnavalesca amapaense.

É um encontro onde músicos, diretores de harmonia e técnicos de som trabalham em conjunto para criar e preparar uma experiência sonora envolvente e impactante que destaque a riqueza e a complexidade dos sambas de enredo. A tradicional passagem do som reúne não só carnavalescos, técnicos e ritmistas, mas também torcedores, já na expectativa da melhor apresentação possível da Escola do coração.

As campeãs do festival de 2024 foram, Império da Zona Norte que garantiu o título de melhor samba de enredo com: “Bem vindo a Tartarugalzinho: Terra do mineiro, o grande pioneiro” e a melhor bateria ficou para Boêmios do Laguinho.

Melhor samba de enredo e bateria

No festival, cada agremiação terá quatro passadas para apresentar o samba de enredo no palco, onde serão avaliados os quesitos:

Letra

Melodia

Arranjo

As baterias também terão sua vez, com três minutos para suas performances, onde serão julgados os quesitos:

Arranjo

Criatividade

Homenagens e premiação

Os troféus deste ano irão homenagear duas grandes personalidades da história do Carnaval do Amapá:

Troféu Ivo Cannuty: escola campeã do Festival de Samba de Enredo

Estandarte Mestre Monteiro: agremiação campeã do Festival de Bateria

As três escolas com melhores sambas de enredo vão receber R$ 7 mil em prêmios, divididos:

1º Lugar: R$ 4 mil + Troféu

2º Lugar: R$ 2 mil

3º Lugar: R$ 1 mil

Bateria campeã: estandarte e R$ 4 mil

Programação com dia e horário da passagem de som:

Quinta-feira, 30

19h20 às 20h – Embaixada de Samba

20h às 20h40 – Emissários da Cegonha

20h40 às 21h20 – Solidariedade

21h20 ás 22h – Império da Zona Norte

22h às 2240 – Piratas Estilizados

Sábado, 1º de fevereiro

18h às 18h40 – Unidos do Buritizal

18h40 às 19h20 – Boêmios do Laguinho

19h20 às 20h – Maracatu da Favela

20h às 20h40 – Império do Povo

20h40 às 21h20 – Piratas da Batucada

Carnaval 2025

O Governo do Amapá repassou R$ 7,5 milhões para fomentar o Desfile das Escolas de Samba no Carnaval 2025, reforçando o compromisso com a valorização da cultura popular e o fortalecimento das tradições carnavalescas. O investimento, fruto de emenda articulada pelo senador Davi Alcolumbre, foi destinado à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), que distribuiu o recurso para as 10 agremiações, divididas nos Grupos Especial e de Acesso.

