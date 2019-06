Copa Feminina: Argentina e Escócia disputam vaga nas oitavas de final

Inglaterra e Japão já estão classificados para a próxima fase

As equipes do Grupo D jogam a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino nesta quarta-feira (19).

As duas partidas serão no mesmo horário, às 16h. Japão joga contra a Inglaterra no estádio de Nice, em Nice. E a Escócia joga contra a Argentina no estádio Parc des Prince, em Paris.

A Inglaterra e o Japão já estão classificados para as oitavas de final. A Argentina precisa da vitória para passar de fase. A Escócia precisa vencer e depende da combinação de resultados para tentar avançar na competição.

Grupo D

Inglaterra: 6 pontos (saldo de gols- 2)

Japão: 4 pontos (saldo de gols 1)

Argentina: 1 ponto (saldo de gols – 1)

Escócia: 0 ponto (saldo de gols – 2)

Agencia Brasil