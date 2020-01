Museu do Futebol oferece entrada gratuita para doador de chuteiras

Promoção vai até o dia 25 deste mês

Quem doar chuteiras em bom estado poderá entrar de graça no Museu do Futebol, em São Paulo, neste mês de janeiro. A campanha Chuteira para Todos, em parceria com a organização Ginga F. C., vai até o dia 25 de janeiro, e pretende destinar as chuteiras doadas para 14 organizações esportivas de favelas, comunidades ribeirinhas e indígenas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e das regiões do Tapajós (Pará) e do Xingu (Mato Grosso).

Podem ser doadas chuteiras para qualquer tipo de piso – grama, salão ou society -, desde que estejam em bom estado. O par das chuteiras deve estar amarrado um ao outro. As chuteiras devem ser depositadas em uma caixa de coleta que está disponível no Museu do Futebol ou nas unidades da Playball, apoiadora da ação.

A ordem de atendimento às entidades será definida por sorteio.

EBC

