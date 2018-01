Operação do Projeto Rondon começa neste sábado (20)

Neste sábado, cerca de 160 estudantes e professores de oito universidades de Rondônia saem da capital Porto Velho rumo a municípios do estado com baixo índice de desenvolvimento humano.

Até 4 de fevereiro o grupo participa da primeira Operação regional do Projeto Rondon.

As oficinas serão oferecidas para a comunidade e para gestores, como saúde bucal e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Outras oficinas são direcionadas para produção e gestão, como destaca o professor Edson Modesto, coordenador pela Universidade Federal de Rondônia.

A estudante de Direito Débora Honorato vai ministrar palestras para mulheres, crianças e adolescentes sobre direitos humanos.

Ao todo, nove municípios vão receber esta edição do projeto: Alto Alegre dos Parecis, Vale do Paraíso, São Francisco do Guaporé, Mirante da Serra, Nova União, Vale do Anari, Governador Jorge Teixeira, Theobroma e Ji-Paraná.

A Operação Teixeirão será realizada pelo Projeto Rondon do Ministério da Defesa em parceria com o Governo de Rondônia.

Ouça esta edição do Repórter Nacional – Amazônia no player abaixo: