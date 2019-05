Município encontra pedaços de madeira e lixo durante desobstrução de bueiro no Congós

Com a chuva intensa que caiu em Macapá nas últimas horas, a prefeitura intensificou o trabalho de desobstrução de galerias e bueiros em vários pontos da cidade. Um dos locais foi na Av. 7ª do Congós, onde foi necessária a utilização do caminhão hidrojato.

Um dos bueiros que dá vazão às águas pluviais provenientes da Av. Estrela e adjacentes estava completamente obstruído por lixo e pedaços de madeira. Uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) fez a desobstrução utilizando o caminhão hidrojato, além de limpeza manual.

Foram retirados diversos pedaços de madeira e canos, além de sacos plásticos e garrafas PET. “A Semob possui um cronograma permanente de limpeza de galerias e bueiros da cidade. Mas quando ocorre chuva intensa é que temos a real situação. Intensificamos os serviços para amenizar os impactos causados pela chuva”, conta o secretário David Covre.

Além do bairro Congós, a equipe de drenagem trabalhou na desobstrução de um bueiro localizado na Rua Amadeu Gama, bairro Universidade; e na Rua São José Samaritano, no Zerão.

Aline Brito