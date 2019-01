Samu recebeu 69 mil trotes em 2018; número representa 8% das ligações

Uma brincadeira aparentemente inocente pode trazer problemas sérios. Estamos falando dos trotes telefônicos. Para se ter uma ideia, o Samu recebeu, no ano passado, 69 mil trotes. O número é quase 8% das mais de 900 mil ligações que eles receberam em 2018.

O chefe do Núcleo de Educação em Urgências do Samu-DF, Tiago Vaz, alerta que um trote pode prejudicar muito e trazer riscos a quem realmente precisa do serviço.

E não pense que trote é só coisa de criança não. Tiago Vaz explica que as chamadas indevidas são feitas por pessoas de todas as idades.

Para tentar evitar o problema, o Samu tem, inclusive, um projeto chamado Samuzinho, que tem como público-alvo crianças a partir dos 8 anos de idade.

Ao longo de 2018, o projeto capacitou cerca de 4 mil pessoas. As ações foram feitas em escolas, condomínios, unidades de internação da Secretaria de Segurança Pública, universidades e em outros órgãos do governo.

Outras informações sobre o Samuzinho podem ser obtidas no e-mail projetos.samu192df@gmail.com.