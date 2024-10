67% das terras indígenas do Cerrado enfrentam aumento do fogo

Entre janeiro e setembro de 2024, 24% dos territórios indígenas queimaram mais de 30% de sua área. O total atingido pelo fogo em terras indígenas foi superior a 2,8 milhões de hectares.



Karina Custódio*



63 das 93 (67%) terras indígenas do Cerrado tiveram aumento de sua área queimada entre janeiro e setembro deste ano, quando comparado com a área média queimada no mesmo período entre 2019-2023. É o que mostra análise realizada por pesquisadores do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) com dados do Monitor do Fogo da Rede Mapbiomas, da qual o Instituto faz parte.



A análise revela que o aumento do fogo esteve presente na maioria das terras indígenas.Entre janeiro e setembro de 2024, foram queimados 2,8 milhões de hectares em terras indígenas no Cerrado, um aumento de 105% em relação ao mesmo período de 2023, quando o total queimado foi de 1 milhão de hectares. Parte do fogo em Terras indígenas no Cerrado pode ocorrer devido a estratégias de controle e prevenção de incêndios, como a queima prescrita e a controlada, feitas no final do período de chuva e início do período de seca do bioma. Com objetivo de reduzir a matéria orgânica que pode servir de combustível para incêndios.



“Terras indígenas são as áreas mais conservadas do Brasil. O avanço do fogo fora do período de queimas prescritas e controladas pode ser uma ameaça a esses territórios no Cerrado. A implementação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo é fundamental nesse contexto por fortalecer as comunidades e suas práticas culturais de uso do fogo evitando incêndios catastróficos nesses territórios “. Indica Ane Alencar, diretora de Ciência do IPAM.



A maior parte das terras indígenas que enfrentam aumento do fogo estão em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Rancho Jacaré (MS) teve o maior crescimento, de 158.354%, com a maior parte dos 104 hectares de área queimada na TI concentram-se nos meses de Abril e Julho deste ano, meses em que a queima prescrita é feita.



Amambai (RS) e Parque do Aripuanã (MS) possuem o segundo e terceiro maior aumento de área queimada, com 10.710% e 5.202% respectivamente.



Maior área queimada



24% dos territórios indígenas do Cerrado queimaram mais de 30% de sua área. A TI Pimentel Barbosa teve a maior parte de sua extensão atingida pelo fogo, com 69,28% dos seus 329.119 hectares queimados de janeiro a setembro de 2024. As TIs Parabubure (MT) e Areões (MT) têm a segunda e terceira maior porcentagem de área queimada, com 67,84% e 64,91% respectivamente.



Grande parte das terras indígenas com maior área queimada nos primeiros nove meses do ano estão em Mato Grosso e Tocantins. Com mais de 638 mil hectares queimados, o Parque do Araguaia (TO) teve a maior área atingida, seguido por Paresi (MT) e Inawebohona (TO), com respectivamente 249.508 e 236.680.



Recomendações



Na nota técnica, pesquisadores aconselham intensificação do apoio aos órgãos ambientais responsáveis pela prevenção e combate ao fogo, alertando que, ainda que comunidades tradicionais e indígenas tenham conhecimento ancestral sobre o uso do fogo, é necessário fornecer apoio e treinamento para o combate. Viabilizando formação de brigadas, além de equipamentos e recursos adequados de modo a garantir o engajamento com as práticas do MIF (Manejo Integrado do Fogo), que previnem e controlam incêndios.



É necessário apoiar as iniciativas de agentes ambientais indígenas e brigadas indígenas de modo a fortalecer a proteção desses territórios contra invasores e o impacto do fogo advindo dessas incursões. Outros pontos mencionados são: a intensificação do combate ao desmatamento e outras atividades ilegais que afetam esses territórios; apoio a gestão integrada e sustentável do uso do fogo e, ainda, campanhas de conscientização sobre o uso do fogo.



*Jornalista do IPAM

