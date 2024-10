Especialista dá dicas para aproveitar as vagas de trabalho de fim do ano

Comércio e serviços impulsionam contratações, e capacitação é diferencial para transformar vagas temporárias em efetivas

Com a chegada do final de ano, o mercado de trabalho ganha novo fôlego com o aumento expressivo das vagas temporárias, principalmente nos setores de comércio e serviços. Esse período pode ser a porta de entrada para muitos profissionais que buscam uma oportunidade de emprego e, em alguns casos, pode resultar em efetivação. No entanto, é essencial que os candidatos estejam bem preparados para concorrer a essas vagas.

Segundo Alessandra Santana, docente dos cursos de gestão da Estácio, o preparo começa com um currículo bem elaborado. “O documento precisa ser claro, organizado e estar livre de erros de português. O candidato deve destacar suas experiências profissionais de forma objetiva, descrevendo as funções que exerceu e o tempo dedicado a cada uma delas”, explica. Ela também reforça a importância de listar cursos e capacitações que possam ser relevantes para o cargo pretendido, uma vez que os recrutadores têm pouco tempo para analisar muitos candidatos e buscam rapidamente identificar as competências de cada um.

Além disso, Alessandra orienta os candidatos a conhecerem a empresa antes de participarem do processo seletivo. “Muitas vezes, o candidato perde a vaga porque não está familiarizado com as atividades e valores da empresa. É fundamental pesquisar e entender o mercado em que a empresa atua”, observa.

A esoecialista oferece cinco dicas para quem está se preparando para uma entrevista:

1. Pesquise sobre a empresa: Visite o site e as redes sociais para conhecer o histórico, missão, visão e valores da organização.

2. Ajuste o currículo ao cargo: Estruture seu currículo de acordo com o que a vaga pede, destacando atividades relacionadas e, em caso de pouca experiência, mencione trabalhos voluntários ou informais que agreguem valor.

3. Cuide da sua imagem pessoal: Use uma vestimenta adequada, cuide da higiene e mantenha uma apresentação discreta.

4. Atenção às redes sociais: Recrutadores podem conferir seu perfil online, então seja coerente. Pequenos detalhes podem influenciar a seleção.

5. Seja autêntico: O mercado valoriza pessoas genuínas, mesmo para vagas temporárias. Mostrar quem você realmente é pode ser um diferencial positivo.

