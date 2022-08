Mestrado Profissional em Educação Inclusiva seleciona novos alunos

Inscrições para o processo seletivo já estão abertas. Ao todo, são xx vagas ofertadas exclusivamente para professores da rede pública

Seguem abertas até 2 de setembro de 2022 as inscrições para processo seletivo do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (Profei), voltado para professores da educação básica da rede pública de ensino. Interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site https://seletivoprofei.uemanet.net/. A Universidade Federal do Amapá (Unifap) é uma das 14 instituições de ensino superior que compõem a rede nacional, e ofertará 4 vagas nesta seleção. A taxa de inscrição é no valor de R$ 110.

Poderão se inscrever para a seleção somente profissionais da educação, com diploma em licenciatura, concursados como professores efetivos de educação básica em rede pública municipal, estadual e federal de ensino, no âmbito do Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Para efetivar a inscrição, o(a) candidato(a) deve preencher o Formulário de Inscrição e enviar os documentos listados no edital de seleção.

O processo de seleção terá as seguintes etapas: análise de documentos; análise do projeto de pesquisa; e entrevista, a ser realizada por videochamada no período de 8 a 13 de outubro de 2022. O resultado final deve ser divulgado no dia 17 de outubro deste ano.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no edital de seleção, pelo e-mail [email protected] e no endereço eletrônico https://www2.unifap.br/profei/.

Profei

O Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (Profei) é um programa de pós-graduação stricto sensu em educação inclusiva e tem como objetivo oferecer formação continuada para professores em efetivo exercício na rede pública de ensino da Educação Básica para que aprimorem seu repertório de conhecimentos e saberes, garantindo uma educação inclusiva com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade da educação no país.

O Profei é um curso semipresencial com oferta simultânea nacional e internacional, no âmbito do Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB). O programa de pós-graduação tem como área de concentração a “Educação Inclusiva”, com três linhas de pesquisa: Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; Inovação Tecnológica e Tecnologia Assistiva; e Práticas e Processos Formativos de Educadores para a Educação Inclusiva. Saiba mais no endereço eletrônico https://www2.unifap.br/profei/.

Serviço

Processo Seletivo de novos alunos para o Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (Profei)

Inscrições abertas até 2 de setembro de 2022, exclusivamente pelo site https://seletivoprofei.uemanet.net/. 4 vagas. Edital de seleção no link https://www2.unifap.br/profei/files/2022/05/3.-Edital_Processo_seletivo_-NOVO-PROFEI_2022_.pdf. Taxa de inscrição: R$ 110. Informações: [email protected] e www2.unifap.br/profei/.

