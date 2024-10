Abertas inscrições para o Mestrado Profissional de Sociologia

Unifap oferta 20 vagas para turma 2025.

Estão abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em Sociologia em Rede Nacional (ProfSocio), que vão até o dia 20 de novembro de 2024. Para se inscrever, o(a) candidato(a) deverá acessar o site http://www.profsocio.ufc.br/. A taxa de inscrição é no valor de R$100.

Confira aqui o edital completo

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) oferta 20 vagas; destas, 25% serão reservadas para pessoas negras (pretos e pardos), indígenas, quilombolas, pessoas trans (transgêneros, transsexuais e travestis), pessoas com deficiência (PcD), incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), populações do campo e também pessoas em situação de deslocamento forçado ou migrantes internacionais.

Poderá participar o(a) candidato(a) que for professor(a) em exercício na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, efetivo(a) ou temporário(a), da educação básica e que tenha diploma de licenciatura reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Etapas

O processo seletivo será realizado a distância e por vídeo-chamada (on-line), tendo duas etapas: 1) avaliação da carta de intenções, que vai ocorrer de 29 de novembro a 3 de dezembro de 2024; 2) defesa virtual (on-line) da carta de intenções, que vai do dia 10 a 13 de dezembro de 2024.

Sobre o ProfSocio

É um mestrado profissional oferecido gratuitamente, em nível de pós-graduação stricto sensu, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC), que objetiva propiciar um espaço de formação continuada para professores em exercício, efetivos ou temporários, da rede pública da educação básica, que ministram o componente curricular de Sociologia ou outros componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, inserindo-os em uma rede nacional de produção de metodologias de ensino e pesquisa acerca das Ciências Sociais e Educação.

Serviço

Público-alvo: Professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas que estejam em exercício na educação, sendo efetivo ou temporário.

