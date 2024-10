Poetas Azuis apresenta novo recital no Circuito Sesi Cultural

O espetáculo lítero-musical ‘Uma Palavra Bonita’ trabalha a importância das palavras em nossas vidas

O novo recital dos Poetas Azuis chega aos palcos neste mês de outubro, o trabalho intitulado ‘Uma Palavra Bonita’, nasce da premissa de se acreditar no poder da palavra. A palavra que transforma quem a fala e quem a ouve. A primeira apresentação acontece nesta sexta-feira no Circuito Sesi Cultural, na praça Jacy Barata, a partir das 18h.

Nos últimos 12 anos o grupo espalhou palavras por onde andou e agora para celebrar esse novo passo, dará início ao seu novo espetáculo onde vem trazendo uma palavra bonita, uma lembrança, uma mensagem, um carinho sonoro em forma de poemas e canções.

A composição do espetáculo se dará com direção musical de Mardokeu Mascarenhas, acompanhado da percussão de Cássio Correa. “Trouxemos mais textos para esse recital, queremos falar mais com as pessoas por meio dos poemas, que sempre foi uma marca nossa”, conta o poeta Pedro Stkls.

No repertório 10 canções em sua maioria inéditas e 12 poemas, que variam de autoria dos próprios Azuis, entre outros autores da língua portuguesa. “Qual é a sua palavra? Foi isso que a gente ficou pensando todos os dias durante a construção desse show, e talvez durante o espetáculo você se faça essa mesma pergunta. Uma palavra bonita é sobre olhar pra gente, é sobre descobertas.”, ressalta o poeta, Thiago Soeiro.

1º Circuito SESI Cultural

O Circuito SESI Cultural levará música, dança e produções audiovisuais para Macapá e Santana. A iniciativa que está em sua primeira edição, busca fortalecer e integrar as atividades artísticas a comunidade. Nessa primeira edição as atividades acontecem nos dias 4 e 11 de outubro, em Macapá e Santana.

No dia 4 de outubro, o Circuito SESI Cultural será realizado na Praça Jacy Barata, no centro de Macapá. Já no dia 11 de outubro, a ação será levada à Praça do Fórum, em Santana. E nos dois locais, o público poderá acompanhar apresentações de espetáculos de dança clássica e contemporânea, DJs, batalhas de rima, mostras audiovisuais, aulas de ritmos e apresentações lítero-musicais de marabaixo. Com essa iniciativa, o SESI Amapá busca, não apenas fomentar a cultura, mas também criar um espaço de encontro entre artistas e a comunidade, na qual a arte, em suas mais diversas formas, possa ser apreciada e compartilhada.

