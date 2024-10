Durante mês de outubro, Gover no do Amapá oferta exames de mamografia em livre demanda no Hcal

Agendas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, para mulheres de 40 a 69 anos.

No mês nacional de mobilização para a prevenção do câncer de mama, o Governo do Amapá está ofertando diariamente, em livre demanda, exames de mamografia no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal) para mulheres de 40 a 69 anos. As agendas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, até o máximo de 20 por dia, e os resultados impressos são disponibilizados em até 48 horas úteis após a realização do procedimento.

Durante outubro, as mulheres que se enquadram nos requisitos podem agendar os exames de mamografia na sala 1 do Bloco D de Imaginologia do Hcal. Para participar, é necessário apresentar a Autorização de Procedimento Ambulatorial (APAC) original, cópia do RG, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência, além de dois números de telefones válidos para contato.

Para as pacientes que já realizaram mamografia anteriormente ou que estão em tratamento de doenças relacionadas, é necessário levar exames anteriores para uma correlação radiológica adequada e resultados mais específicos. Confira alguns:

Mamografia;

Core ou punções biópsias;

Ultrassonografia;

Ressonância magnética das mamas.

Exame faz a detecção precoce de lesões na mamaSaúde das servidoras

Este ano, a campanha também alcança as servidoras da saúde, que terão as sextas-feiras disponíveis para a realização do exame. A ação visa fazer com que as profissionais busquem o bem-estar e o cuidado pessoal.

“Nós, profissionais da saúde, priorizamos o cuidado ao próximo, a atenção aos nossos pacientes, e por vezes, esquecemos de cuidar da nossa própria saúde. Então, esse ano, estamos destinando um dia da semana para que as servidoras possam realizar o exame, e assim, manter o amor próprio”, enfatizou responsável técnica pela Saúde da Mulher da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Rosa Muniz.

