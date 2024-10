Eleições 2024: Quais os desafios dos candidatos a Prefeito no quesito sustentabilidade?

O desenvolvimento sustentável, a adaptação climática e a mobilidade urbana sustentável são temas críticos que não podem ser ignorados

Faltando 10 dias para as eleições municipais de 2024, candidatos à prefeitura em cidades de todo o Brasil enfrentam um cenário cada vez mais complexo, onde a sustentabilidade é uma questão central. O desenvolvimento sustentável, a adaptação climática e a mobilidade urbana sustentável são temas críticos que não podem ser ignorados. Para os futuros gestores, a tarefa não é apenas responder às necessidades locais, mas também alinhar-se às exigências globais, reforçando compromissos com o meio ambiente e com a governança responsável.

Um dos maiores desafios que cidades em todo o Brasil enfrentam é a melhoria dos sistemas de transporte público, uma área fundamental para reduzir emissões de carbono. “Além da eletrificação das frotas de ônibus, o incentivo ao uso de bicicletas, por meio da criação de mais ciclovias, é urgente para tornar as cidades brasileiras mais sustentáveis e eficientes”, aponta o professor e consultor em ESG, Gustavo Loiola.

Outra prioridade para as gestões municipais de ser a adoção de energia renovável nos prédios públicos. Embora cidades como Curitiba (PR) já tenham iniciativas bem-sucedidas, como painéis solares em prédios governamentais e o uso de usinas hidrelétricas locais, o potencial de expansão desse tipo de prática é imenso em todo o país. “Implementar fontes renováveis para alimentar prédios públicos reduz custos e fortalece o compromisso das cidades com a eficiência energética, algo essencial para enfrentar os desafios econômicos e ambientais do futuro”, ressalta.

Com eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, como as enchentes que assolaram o sul do Brasil, e ondas de calor recorde em várias regiões, a resiliência climática deve ser amplamente debatida em fóruns municipais. “Os gestores devem estar atentos às políticas de mitigação climática, porque o impacto já está sendo sentido. Quanto mais as cidades se prepararem, menos desastres e perdas elas enfrentarão no futuro”, alerta.

Por fim, a educação ambiental também se destaca como uma área estratégica. De acordo com o especialista, iniciativas que promovam uma consciência ecológica desde a infância até a fase adulta devem ser vistas como prioridades para os próximos prefeitos. “Mais do que um tema de campanha, a sustentabilidade deve ser vista como uma estratégia fundamental para o futuro das cidades brasileiras”, complementa Gustavo Loiola.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...