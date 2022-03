Em Macapá, jovens talentos de pintura decorativa disputam vaga para o mundial das profissões

Três jovens em busca de uma vaga para representar o Brasil em nível mundial. Essa é a proposta da Olimpíada do Conhecimento, que reúne em Macapá estudantes em uma disputa de habilidades profissionais. O torneio iniciou nesta segunda-feira, 14 de março, na Escola SENAI Macapá. A unidade é palco da seletiva de pintura decorativa, com delegações de São Paulo, Distrito Federal, além do representante amapaense.

Competidores e treinadores foram recepcionados pela gerente executiva de operações do SENAI Amapá, Priscilla Carneiro; pelo delegado técnico, Joseph Douglas; e pelo coordenador técnico nacional do evento, Fabio Lima.

Na abertura do evento, a gestora do SENAI Amapá destacou o papel da Olimpíada do Conhecimento, enquanto vitrine que mostra os talentos da indústria. “Durante a competição os estudantes desenvolvem aquilo que aprenderam nos cursos do SENAI. É um teste bem representativo do que o mercado de trabalho exige dos profissionais”, disse Priscilla Carneiro.

A competição

As disputas seguem até sexta-feira, 18 de março. Ao longo dos dias os competidores serão avaliados em quesitos como qualidade, rapidez, projeto, execução, limpeza e organização, entre outros. Para isso, têm como missão executar projetos que mostram as habilidades em pintura, design, moldura, adesivo, papel de parede e mural.

O primeiro dia do evento foi reservado à entrega dos equipamentos e à ambientação dos competidores no local de prova. Os times terão de terça a sexta-feira para realizar uma série de atividades, sob a supervisão de avaliadores. No último dia, os avaliadores reúnem-se para homologar os resultados e anunciar o pódio.

Quem vencer a etapa em Macapá garante vaga na delegação brasileira que será capacitada e avaliada para disputar a WorldSkills Shangai 2022, o maior torneio de educação profissional do mundo, que será realizado em outubro, na China.

