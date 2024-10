Jornada Itinerante Terrestre leva serviços essenciais à comunidade de Tracajatuba I

No próximo dia 11 de outubro (sexta-feira), das 9 às 17h, o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) realizará a Jornada Terrestre na comunidade de Tracajatuba I, na Zona Rural de Macapá. A iniciativa, que integra o Programa Justiça Itinerante – coordenado pela juíza Laura Costeira –, terá como palco a Escola Estadual Maria Lopes da Conceição.

O evento levará prestação jurisdicional e cidadania à população local, por meio de ampla variedade de atendimentos essenciais, entre eles: consultoria jurídica (por meio da Defensoria Pública Estadual e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do TJAP); além da emissão de documentos (CPF, 1ª e 2ª vias, por meio da Receita Federal; Cartão do SUS etc.); a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS/PMM), que realizará inscrições no CadÚnico; e a Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS/Governo do Amapá), para atendimentos relacionados ao programa Bolsa Família.

O evento ainda receberá solicitação de 1ª e 2ª vias de certidões de nascimento e disponibilizará atendimentos pelo Conselho Tutelar e Coordenadoria da Mulher.

A juíza Laura Costeira destacou que a iniciativa tem como objetivo garantir que os direitos fundamentais sejam acessíveis a todos, especialmente às comunidades mais distantes dos centros urbanos. A Justiça Itinerante é uma ferramenta fundamental para levar cidadania e justiça a quem mais precisa.

O Exército Brasileiro, por meio do 34º Batalhão de Infantaria de Selva (Bis), também integrará a ação, com o alistamento militar de jovens da região.

A saída para Tracajatuba I está marcada para as 6h, com partida do Anexo do Fórum Desembargador Leal de Mira, sede da Comarca de Macapá (na Rua Manoel Eudóxio Pereira, quase esquina com Avenida FAB).

