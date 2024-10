Projeto “Jovens Embaixadores” transforma vidas de mais de 150 atletas de baixa renda em Manaus

Mais de 150 atletas, incluindo crianças, adolescentes e adultos, estão tendo suas vidas transformadas pelo projeto “Jovens Embaixadores”. A iniciativa promove aulas gratuitas de jiu-jitsu, MMA e treino funcional para pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade no bairro Petrópolis – Zona Sul de Manaus (AM).

O projeto reúne diversos voluntários como fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e profissionais de educação física. Além disso, a iniciativa dispõe de cinco professores voluntários que são faixa preta em jiu-jitsu. Tudo para proporcionar uma formação completa, gratuita e saudável.

Fundado em 2021, o Jovens Embaixadores já graduou mais de 150 atletas que se sagraram campeões. Um dos exemplos é o amazonense Gabriel Castro, que, em junho, venceu o campeonato brasileiro pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) com apenas 15 anos.

Guilherme Torres, um dos fundadores da iniciativa e head coach do grupo, reconhece o protagonismo dos atletas em suas conquistas. “Nós abrimos as portas, investimos em infraestrutura, reunimos profissionais de ponta, mas a decisão final depende apenas do atleta. Ele constrói uma meta e trabalha para realizá-la. No final, esse é o nosso objetivo, fazer desses jovens campeões mundiais e, por intermédio do esporte, mudar a realidade das suas famílias”, destaca Torres, que também é campeão mundial pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE).

Em novembro, o projeto deve inaugurar sua academia de musculação. O novo espaço será fundamental para elevar a performance dos alunos que visam competir oficialmente. Outro plano é abrir uma filial em Boston, nos Estados Unidos, sob direção de um professor multicampeão.

“Ficamos muito contentes em ver que o projeto está dando certo, transformando vidas e ganhando reconhecimento. Temos apoio de várias personalidades públicas ligadas ao esporte e outras têm nos procurado para mais informações. Vamos continuar investindo para formar novos campeões”, finaliza Torres.

Inscrição

As turmas são divididas em kids, juvenil, adulto e treino de competição, das 17h às 20h, todos os dias da semana. Aos sábados, os treinos funcionais acontecem das 9h às 11h. Atualmente, há vagas abertas para crianças de 9 a 12 anos.

A inscrição é gratuita e requer apenas o comparecimento dos responsáveis, identidade, comprovante de residência e boletim escolar. O Centro de Treinamento (CT) está localizado na Rua Aderson de Menezes, nº 8, bairro Petrópolis – Zona Sul de Manaus.

Apoio e voluntariado

O projeto “Jovens Embaixadores” promove também uma campanha permanente de arrecadação de recursos e doações de materiais como tatame, kits de quimono e alimentos. Já o apoio financeiro pode ser feito para a chave projetojovensembaixadores@gmail.com (Instituto Desembargador Cândido Honório – Idesch, banco PagSeguro). Para mais informações sobre voluntariado, envie uma mensagem para o WhatsApp, (92) 99396-7668.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...