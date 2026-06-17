Dia Estadual e Municipal do Marabaixo reúne estudantes em programação educativa no Parque Residência

Atividade promovida pela Central do Ciclo do Marabaixo levou mais de 300 estudantes a uma imersão na história, na música e nas tradições da maior manifestação cultural do Amapá

A celebração alusiva ao Dia Estadual e Municipal do Marabaixo reuniu 360 estudantes das escolas estaduais, Edgar Lino da Silva, Antonio João e Modelo Guanabara, nos dias 15 e 16 de junho, no Parque Residência, em Macapá. A programação foi realizada pela Central do Ciclo do Marabaixo, iniciativa pedagógica do Governo do Estado voltada à valorização e difusão da cultura marabaixeira junto à sociedade amapaense.

Os alunos, do 1º ao 5º ano, participaram de um passeio guiado pelo Museu do Parque Residência, onde conheceram a história de objetos que ajudam a preservar a memória cultural do estado. A programação também contou com oficinas de percussão e atividades educativas sobre a tradição do Marabaixo.

Laura do Marabaixo, diretora adjunta da Fundação Marabaixo. Foto: Mary Paes

A parte pedagógica da ação foi conduzida por Laura do Marabaixo,

diretora adjunta da Fundação Marabaixo e coordenadora da pasta da Educação. Laura, que também é pedagoga, pesquisadora, dançadeira e cantadeira, destacou a importância de aproximar as novas gerações dessa manifestação cultural.

“Quando apresentamos o Marabaixo às crianças, estamos fortalecendo o sentimento de pertencimento e ajudando a preservar uma herança cultural que faz parte da identidade do povo amapaense. É fundamental que elas tenham acesso a esses conhecimentos desde cedo, para que essa tradição continue viva e seja valorizada pelas futuras gerações”, afirmou Laura.

Estudantes da escola Modelo Guanabara. Foto: Mary Paes

Durante a visita, os estudantes demonstraram curiosidade e encantamento com os espaços e exposições do parque. A aluna Ana Júlia, de 7 anos, da escola Modelo Guanabara, contou qual foi o momento que mais chamou sua atenção.

“Eu amei o avião, porque ele é branco e tem asas bem grandes”, disse.

Já a professora Tainã Dias, que acompanha uma turma do 2º ano da Escola Guanabara, ressaltou a relevância da atividade para o aprendizado dos alunos.

“A explicação da Laura foi muito rica e acessível para as crianças. Ela apresentou aspectos importantes do Marabaixo, como os ladrões, os cantos e a dança. Os alunos ficaram encantados e participaram com bastante interesse”, destacou a professora.

A programação integrou as ações comemorativas do Dia Estadual e Municipal do Marabaixo, reforçando o compromisso com a valorização e a transmissão dos saberes de uma das mais importantes expressões culturais do Amapá.

Fotos e texto: Mary Paes

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