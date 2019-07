Abertura oficial do Macapá Verão 2019 acontece neste domingo

Os serviços de limpeza no balneário da Fazendinha foram intensificados nos últimos dias. Tudo para deixar o local pronto para receber os veranistas neste domingo, 7 de julho, data que inicia a programação de mais um Macapá Verão.

Na segunda-feira, 1º de julho, as equipes deram continuidade aos trabalhos de manutenção. Foram feitos serviços de roçagem na área do estacionamento e poda de árvore. Um carro-pipa fez a lavagem da via principal e da parada de ônibus.

Há mais de um mês o Município trabalha na limpeza dos balneários onde ocorrerá a programação da estação mais quente do ano. O primeiro a receber foi o distrito de Fazendinha, distante 9 km da capital, sendo considerado o mais frequentado no período de férias.

Está sendo feita a manutenção urbanística do balneário, praça e de algumas vias que eram usadas como ponto de descarte irregular de lixo. Foram recolhidas cerca 40 toneladas de resíduos de limpeza e remoção de entulho. Este ano, uma das novidades é a prainha que a prefeitura prepara, ela fica à esquerda de quem chega ao balneário da Fazendinha.

Equipes de manutenção urbanística também atuaram no bairro Vale Verde, Chefe Clodoaldo e Curiaú.

Assessoria de Comunicação/Semur