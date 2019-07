Interdistrital de Futebol: 190 equipes concorrerão ao título deste ano

O Torneio Interdistrital de Futebol é considerado a maior competição esportiva amadora do município de Macapá e uma das maiores do estado. No domingo, 30, durante o Congresso Técnico, foram validadas as participações de 190 equipes na 43ª edição da disputa, sendo 130 no naipe masculino e 60 no feminino.

De acordo com a coordenadora de Esporte e Lazer, Naldima Flexa, em 2018 houve a participação de 202 comunidades, com 11 desclassificação em função das equipes estarem irregulares com jogadores de outros municípios, federados e comunidades fantasmas. “A avaliação do congresso é positiva. A cobrança do cumprimento do regulamento no que diz respeito à prioridade para os moradores das comunidades foi o ponto forte dos debates”, afirmou.

João Rodrigues, atleta de Fazendinha, destacou a credibilidade do evento esportivo e a importância para os distritos de Macapá, valorizando o futebol de base. “O prefeito Clécio foi o único que valorizou a competição. Só tenho a agradecer o incentivo da Prefeitura de Macapá, de toda a equipe da Comel. Será mais um ano bonito do Interdistrital”, acrescentou.

As seletivas iniciarão no dia 10 de agosto, no distrito do Coração, e reunirá 3.420 atletas e 380 dirigentes. A premiação para os classificados será de R$ 1 mil para o 1º colocado (masculino/feminino) e R$ 700,00 para o 2º colocado (masculino/feminino).

