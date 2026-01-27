Amapá é destaque entre os estados da Amazônia Legal com zero desmatamento acima de 50 hectares por imóvel rural nos últimos três anos

Dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente, reforçam política de gestão e proteção ambiental do governador Clécio Luís.

O Amapá é o único estado da Amazônia Legal que não registrou desmatamento acima de 50 hectares por imóvel rural nos últimos três anos. É o que indicam os dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O dado positivo reafirma as políticas públicas de proteção ambiental que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado.

O levantamento considerou as bases oficiais dos dados de imóveis rurais cadastrados no Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural (Sicar), as bases cartográficas das categorias fundiárias e a de dados espaciais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), além da base de embargos do Ibama, atualizada em novembro de 2025.

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Taisa Mendonça, ressaltou que o resultado evidencia que é totalmente possível aliar desenvolvimento com práticas ambientais sustentáveis.

“Essa é uma informação extremamente relevante e que mostra o compromisso do Governo do Estado, do governador Clécio Luís, fazendo monitoramento e todo um trabalho integrado entre os órgãos do Estado para que nós alcançássemos esses índices que mostram uma política ambiental pública feita com muita responsabilidade”, frisou a gestora.

O Governo do Estado tem consolidado uma política de meio ambiente responsável, segura e de amplo diálogo com os setores produtivos, o que tem colocado o Amapá em expansão, com indicadores ambientais cada vez mais favoráveis.

