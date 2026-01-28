Sebrae e Governo do Amapá impulsionam renda e desenvolvimento de pequenos negócios durante carnaval

A ação de ativação para o Carnaval de Oportunidades potencializa empreendedores locais em criar conexões interativas entre empreendedores e consumidores, formalização e integração à economia criativa e ao turismo

Isadora Castro

Colaboração: Isabel Ubaiara

Com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios durante o Carnaval 2026, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realizou em parceria com o Governo do Estado (GEA), o Carnaval de Oportunidades. A ação buscou incentivar a formalização e a qualificação dos empreendedores, além de ampliar a visibilidade comercial e promover a integração à cadeia produtiva do turismo e da economia criativa. Nesta segunda (27), a programação foi voltada aos trabalhadores do setor de alimentos e ocorreu na sede do Sebrae, no Auditório Campos do Laguinho, em Macapá, das 8h às 12h.

O gerente da Unidade de Mercado e Internacionalização do Sebrae (UMI), Rômulo Brasão, ressaltou que o carnaval do Amapá é um dos maiores eventos culturais e econômicos do estado, sendo estratégico para o aumento da economia criativa, turismo e dos pequenos negócios.

“Hoje iniciamos uma programação que vai muito além da festa. O Sebrae no Amapá em parceria com o Governo do Estado, está presente no carnaval para garantir que essa grande manifestação cultural também gere renda, emprego e desenvolvimento. Por meio da qualificação, da formalização e da promoção comercial, buscamos fortalecer os empreendedores locais e assegurar a quem faz a folia acontecer, também sinta os impactos positivos na economia”, destacou Rômulo Brasão.

Para o adjunto da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (SETE), Ezequias Costa, este é um momento muito especial, em que os participantes recebem orientações básicas e essenciais para o desenvolvimento das as atividades econômicas.

“As capacitações incluem temas como gestão financeira, custos, manipulação de alimentos e atendimento ao público, conteúdos fundamentais para quem vai empreender nesse período. O mais importante é que essas ações reforçam a confiança da população ao consumir alimentos e serviços durante o carnaval, garantindo mais segurança, qualidade e credibilidade para os empreendedores”, explicou Ezequias Costa.

Empreendedor

Segundo o empreendedor do setor de alimentos, Manoel Marques, que atua no ramo há seis meses, as capacitações são fundamentais para o crescimento de negócios iniciantes. “Com essas capacitações, vou poder expandir o nosso negócio para toda a região, divulgar melhor os nossos produtos, apresentar os nossos pratos e, principalmente, os nossos hambúrgueres. A ideia é levar o negócio ainda mais adiante”, disse Manoel Marques.

Palestra

A capacitação contou com a palestra do assessor jurídico do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Amapá (Procon/AP), Marcos Trindade, que apresentou sobre orientações legais de compra e venda. Também foi realizada uma palestra sobre Segurança para Pequenos Negócios, ministrada pelo sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá (CBM-AP), Jonathan Borges.

A programação encerrou com a consultora do Sebrae e nutricionista Daevelyn Rodrigues, que apresentou a palestra “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos”, destacou condutas essenciais para fortalecer a qualidade dos serviços; e pelo consultor, Biranilson Palmeira, com a Palestra Atendimento.

Programação

As ações seguem no dia 28 de janeiro, com capacitações voltadas aos empreendedores do setor de bebidas, na sede do Sebrae, das 8h às 12h.

Já nos dias 29 e 30 de janeiro, a programação acontece na Carreta Empreendedora do Sebrae, no estacionamento do Sambódromo e será destinada aos prestadores de serviços do carnaval (costureiras, aderecistas, maquiadores, fotógrafos, designers, produtores) empreendimentos da economia criativa e empreendedores dos setores de alimentos e bebidas, das 8h às 18h.

As atividades incluem palestra de orientação sobre os benefícios da formalização, atendimento para formalização do Microempreendedor Individual (MEI), orientações sobre gestão e precificação de produtos e serviços, além de informações sobre abertura de conta PJ e uso de máquina de cartão.

Parceiros

As ações do Sebrae no Amapá para o Carnaval 2026 – Economia Criativa e Atendimento Empresarial contou com a parceria do Governo do Estado do Amapá (GEA), Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (SETE), Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Secretária de Estado da Cultura (Secult), Agência de Fomento do Amapá (AFAP), Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) e Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP).

