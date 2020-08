Novos artistas sobem ao palco do Estação Lunar na segunda semana de programação

A Estação Lunar está de volta nesta quinta-feira, 27. Oito artistas amapaenses abrilhantarão a programação da segunda semana de Macapá Verão. Será uma noite de muita música, poesia e exposição de artes visuais. Todos vão poder acompanhar de casa por meio das redes sociais da Prefeitura de Macapá, Facebook e Youtube.

O evento será transmitido a partir das 19h, e as atrações contam com grandes nomes da música regional como o cantor Helder Brandão, Beto Oscar, Rambolde Campos, Brenda Melo, Roni Moraes e Cleverson Baía. O público ainda poderá prestigiar um momento literário com a poetisa Carla Nobre.

Confira a programação completa:

– Exposição de artes Ivan Amanajás (artes visuais)

– Roni Moraes (música)

– Cleverson Baía (música)

– Pat Andrade (literatura) (música)

– Helder Brandão e Beto Oscar (música)

– Carla Nobre (literatura)

– Rambolde Campos (música)

– Grupo Marabaixo da Juventude (Marabaixo)

– Brenda Melo (música)

