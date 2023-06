Método para calcular a idade de árvores foi tema de curso na Embrapa Amapá

Capacitação faz parte da implantação do primeiro laboratório de dendrocronologia do Amapá

Você sabe como calcular a idade das árvores? Uma forma é usar a dendrocronologia, técnica baseada no estudo dos anéis de crescimento da árvore. Um curso sobre este método foi realizado pela Embrapa Amapá no período de 5 a 9 de junho, incluindo atividades no Laboratório de Recursos Florestais e coleta e análise de amostra da samaumeira localizada em frente ao prédio da Procuradoria-Geral do Ministério Público do Amapá, em Macapá (AP). O termo dendrocronologia vem do grego (dendro: árvore. crono: tempo. logia:estudo). Em outras palavras, é a ciência do estudo de datação dos anéis de crescimento.

Um dos objetivos principais desta capacitação é auxiliar na implantação do primeiro Laboratório de Dendrocronologia do Estado do Amapá, sediado no Núcleo de Recursos Florestais da Embrapa Amapá. Foi dirigido a pesquisadores, pós-graduandos e técnicos de instituições de ciência, tecnologia e inovação, de órgãos de comando e controle, de empresas e outros interessados que tenham relação com a política florestal do Amapá e interesse na dendrocronologia.

A pesquisa recebe recursos do CNPq e da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia

A programação incluiu desde conceitos básicos para o entendimento da dendrocronologia, coleta de campo de amostras, análises para definição da datação de amostras, prática da mesa medidora (Lintab), contagem de anéis de crescimento de árvore coletada, até análises estatísticas de dados e das relações de anéis de crescimento com as variáveis climáticas. A pesquisadora pós-doutoranda na Universidade do Arkansas, Daniela Granato de Souza, atuou como instrutora do curso, que foi coordenado pelo pesquisador da Embrapa Amapá, Marcelino Guedes, e pelo doutorando do Programa do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Anderson Firmino. O promotor de justiça do Meio Ambiente, Marcelo Moreira, e uma equipe técnica do Ministério Público Estadual acompanharam a atividade de coleta de material da árvore samaumeira para fins de pesquisa dendrocronológica.

De acordo com o material do curso, o método dendrocronologia permite a obtenção de uma resolução anual para as datas atribuídas aos anéis de crescimento, contribuindo com as ciências derivadas da dendrocronologia, como a dendroclimatologia, que é o estudo do clima do passado por meio dos anéis de crescimento como proxies climáticas; e com a dendroecologia, estudo das dinâmicas de crescimento das árvores amostradas; e ainda auxilia na compreensão de fatores ecológicos que contribuem para o desenvolvimento e a manutenção das ­florestas.

Esta capacitação faz parte do Projeto “Estimativa da idade e crescimento da castanheira-da-amazônia por meio da dendrocronologia”, aprovado em edital da Rede Ciências da Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap), executado com recursos do CNPq e da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Setec), e conta com apoio da startup Inova Manejo.

—

Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

Núcleo de Comunicação Organizacional

Embrapa Amapá

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Macapá/AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...