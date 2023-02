Borussia Dortmund e Chelsea jogam pelas oitavas de final da Champions League

A competição retorna na metade do mês de fevereiro.

A Champions League está prestes a retornar com os primeiros jogos da sua fase de oitavas de final marcados para o dia 14. Logo no dia seguinte, o Borussia Dortmund vai receber o Chelsea em sua casa para uma das várias partidas de destaque desta etapa. Descubra mais sobre esse confronto e relembre as campanhas dos dois times até aqui no texto abaixo.

O jogo entre o Borussia Dortmund e o Chelsea vai ser realizado no dia 15 de fevereiro, a partir das 17h. O palco do confronto será o estádio Signal Iduna Park, na Alemanha.

Borussia Dortmund

O Borussia conquistou a sua vaga nas oitavas de final da Champions ao encerrar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo G. Ao todo, o clube somou 9 pontos em sua campanha. O retrospecto da equipe foi de 2 vitórias, 3 empates e uma derrota.

Chelsea

O Chelsea foi o primeiro colocado do Grupo E na última etapa da competição. O elenco do técnico Graham Potter conquistou 4 vitórias e um empate nos 6 jogos que disputou na última fase, anotando uma total de 13 pontos.

Outros Jogos

No dia 14, dois grandes jogos vão ser realizados entre equipes de destaque do futebol europeu. Em um deles, o Milan vai receber o Tottenham no estádio Giuseppe Meazza para um confronto que está marcado para começar às 17h.

No mesmo dia e no mesmo horário, na França, o Parque dos Príncipes vai ser o palco do confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.

Já no dia 21, um repeteco da última grande final da Champions vai ser realizado com uma disputa entre Liverpool e Real Madrid. A partida de ida das duas equipes vai ocorrer no estádio Anfield, na Inglaterra, a partir das 17h.

