17 de janeiro é dia mundial do gato; já fez um afago no seu bichano hoje?

– Dia Mundial do Gato [Esta data foi criada por uma instituição italiana, com o objetivo de ajudar a promover uma campanha contra os maus tratos contra os gatos. A ideia se espalhou por todo mundo. Diversas ONG’s e instituições de apoio aos animais, aproveitam esta data para promover a adoção de gatos abandonados, que é outra meta essencial. Os felinos domésticos também têm um outro dia dedicado exclusivamente para eles: 8 de agosto, conhecido como Dia Internacional do Gato. Nesta data, criada em 2002, por iniciativa da International Fund for Animal Welfare, o objetivo também é debater e conscientizar os donos como cuidar corretamente dos seus gatos. Os gatinhos ainda são protagonistas ao longo do ano do Dia de Abraçar Seu Gato, em 4 de junho].

– Queimado vivo o filósofo Giordano Bruno, por heresia, no Campo de Fiori, em Roma a 17/02/1600. Nascido em Nola, Reino de Nápoles, em 1548, Giordano foi um teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta, teórico de cosmologia, ocultista hermético e frade dominicano italiano condenado à morte na fogueira pela Inquisição romana com a acusação de heresia ao defender alegações consideradas erros teológicos. É considerado por alguns como um mártir da igreja, tendo contribuído para avanços significativos do conhecimento do seu tempo. Ele é conhecido por suas teorias cosmológicas; propôs que as estrelas fossem sóis distantes cercados por seus próprios planetas e levantou a possibilidade de que esses planetas criassem vida neles próprios, uma posição filosófica conhecida como pluralismo cósmico. Ele também insistiu que o universo é infinito e não poderia ter “centro”.

– Morre, no Rio de Janeiro, o maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador Pixinguinha (Alfredo da Rocha Viana Júnior), em 17/02/1973. Pixinguinha integrou o famoso grupo Caxangá, com Donga e João Pernambuco. A partir deste grupo, foi formado o conjunto Oito Batutas, muito ativo a partir de 1919. Na década de 1930 foi contratado como arranjador pela gravadora RCA Victor, criando arranjos celebrizados na voz de cantores como Francisco Alves ou Mário Reis. Pixinguinha passou os últimos anos de sua vida em Ramos, bairro que adorava, e morreu na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, quando seria padrinho em uma cerimônia de batismo. No dia 23 de abril comemora-se o Dia Nacional do Choro. A data foi criada como homenagem ao que se acreditava ser a data de nascimento de Pixinguinha. Ela foi criada oficialmente em 4 de setembro de 2000, quando foi sancionada. Em novembro de 2016, entretanto, foi descoberto que a verdadeira data de nascimento do compositor é 4 de maio de 1897, e não 23 de abril, como se acreditava até então. Apesar disso, a data de comemoração do estilo musical criado pelo artista permaneceu inalterada.

– Os Sete Fundadores dos Servos de Maria [A Ordem dos Servos de Maria (Latim: Ordo Servorum Beatae Virginis Mariae), sigla O.S.M., é uma ordem religiosa de frades dedicados a uma devoção particular a Nossa Senhora das Dores. A ordem foi fundada em Florença, a 15 de agosto de 1233. Os seus membros religiosos são normalmente chamados de Frades Servos de Maria ou, simplesmente, Servitas. Os Servitas têm origem a partir dos Sete Santos Fundadores da Ordem dos Servitas, festejados coletivamente pela Igreja em 17 de fevereiro. Todos eram ricos comerciantes da região. Assim, pela paz, constituíram a Companhia de Nossa Senhora das Dores. Como eram nobres e ricos, retiraram-se para a solidão do Monte Senário para se dedicarem à penitência e à oração].

(Pesquisa, edição e condensação dos textos: Paulo Tarso Barros

