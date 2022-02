Calamidade: Sobe para 94 o número de mortos devido o Temporal em Petrópolis (RJ)

Maior parte da cidade está sem luz e sem água; Autoridades ainda não sabem quantas pessoas estão desaparecidas

A prefeitura de Petrópolis, cidade da região Serrana do Rio de Janeiro, e o Corpo de Bombeiros informaram no início da tarde desta quarta-feira (16) que o número de mortes decorrentes das chuvas subiu para 94. As autoridades seguem com os resgates dos desaparecidos, mas não se sabe o número exato de pessoas.

Diante dos problemas climáticos, a prefeitura decretou estado de calamidade pública e informou que os hospitais foram reforçados com mais profissionais. Quem tiver parentes desaparecidos deve procurar a delegacia.

A Defesa Civil também informou que ainda há previsão de chuva moderada na cidade a qualquer momento do dia. Em caso de emergência, o telefone 199 está disponível.

Até a noite da última terça-feira (15), haviam sido registradas 95 ocorrências, sendo 80 de deslizamentos e 11 de alagamentos. Em seis horas, choveu mais que o esperado para o mês de fevereiro inteiro. Entre o final de 2021 e o começo de 2022, os temporais atingiram diversos estados, como Bahia e Minas Gerais.

O Alto da Serra foi uma das localidades mais devastadas. A prefeitura estima que pelo menos 80 casas foram atingidas pela barreira que caiu no Morro da Oficina.

