Inscrições para estágio de graduação e de pós-graduação no MPF encerram em 22 de março

Provas objetivas on-line estão previstas para 12 de abril

As inscrições do processo seletivo de estágio do Ministério Público Federal (MPF) encerram no próximo sábado, 22 de março. No Amapá, a seleção é destinada a estudantes de graduação em Comunicação Social, Direito e Secretariado e de pós-graduação em Direito. Além de uma vaga imediata para Comunicação Social, haverá a formação de cadastro reserva para os demais cursos. O edital de abertura e formulário de inscrição podem ser acessados na página www.mpf.mp.br/o-mpf/unidades/pr-ap/estagio.

Inscrição e realização das provas

O processo de inscrição abrange duas etapas: a pré-inscrição e a confirmação da inscrição, ambas realizadas on-line no período de 2 a 22 de março. Durante a fase de confirmação, o candidato deve enviar por e-mail a documentação listada no edital para validar sua inscrição. Os candidatos que tiverem a inscrição deferida devem acessar, até 72 horas antes da prova, o link do ambiente de prova informado no edital.

A prova objetiva on-line, para todos os cursos, está prevista para 12 de abril. O horário será divulgado na página da seleção no site do MPF no Amapá. Os candidatos à vaga de estágio em Direito aprovados na prova objetiva vão realizar uma prova discursiva presencial, com duração de duas horas. A avaliação será aplicada em 17 de maio. O local será informado na página da seleção.

Contratação, bolsa de estágio e benefícios

A jornada semanal de estágio no MPF é de 20 horas. O valor da bolsa para estudantes de graduação é de R$ 1.027,82 e de R$2.055,65 para alunos matriculados em cursos de pós-graduação. Os selecionados também receberão auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial e terão direito a seguro contra acidentes pessoais. O programa permite a realização das atividades no formato híbrido, combinando trabalho presencial e remoto.

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

(96) 3213 7895 | (96) 98409 8076

prap-ascom@mpf.mp.br

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