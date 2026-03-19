Carreta Empreendedora do Sebrae chega em Itaubal com atendimentos e cursos gratuitos na terça (24)

Empreendedores e futuros empresários terão acesso a serviços e capacitações, gratuitas, para impulsionar os negócios

Isabel Ubaiara

A Carreta Empreendedora do Sebrae no Amapá estará em Itaubal durante 4 dias, no período de 24 a 27 de março. A ação itinerante será realizada em frente à Escola Municipal José Almeida, na Rua Raimundo Palmerim Ferreira, com atendimento empresarial que ocorre das 8h30 às 17h30.

Para a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae (UAR), Denise Nunes, a iniciativa promove o acesso dos empreendedores locais a palestras, oficinas temáticas, atendimentos empresariais, visitas técnicas e consultorias, qualificando e melhorando a gestão dos pequenos negócios no município.

“A proposta levou em consideração as principais vocações econômicas de Itaubal, especialmente comércio, serviços, turismo, alimentação e atividades ligadas à pesca, identificadas com apoio da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae no Amapá”, destacou, Denise Nunes.

Serviços

Entre os serviços oferecidos estão, a formalização de Microempreendedor Individual (MEI), orientação empresarial, parcelamento de dívidas, emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), consultorias de gestão e tecnologia, e a Declaração Anual de Faturamento do MEI. Também, serão oferecidos cursos gratuitos voltados para os pequenos negócios.

Segundo o coordenador estadual da ação Aqui Tem Sebrae e da Carreta Empreendedora, Marcelo Modesto, a iniciativa aproxima o atendimento das necessidades reais dos empreendedores e estimula o desenvolvimento de setores com potencial econômico.

“Com a chegada da Carreta Empreendedora, conseguimos ampliar o número de empreendedores formalizados, qualificar empresários e potenciais empreendedores nas áreas de gestão financeira, marketing digital, formação de preços e gestão de negócios, além de estimular setores como turismo, gastronomia, bares, restaurantes e a cadeia produtiva do pescado”, explicou, Marcelo Modesto.

Coordenação

A ação do Sebrae em Itaubal é coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento (UAR), Denise Nunes, e pelo coordenador estadual da ação Aqui Tem Sebrae e da Carreta Empreendedora, Marcelo Modesto, conta com o apoio da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (UPPDT) e da Prefeitura Municipal de Itaubal.

Programação

Data: 24 março de 2026 – Terça-Feira

Hora: 8h30 às 17h30 – Atendimento

Hora: 16h às 18h – Oficina Como adquirir crédito para sua empresa

Hora: 18h às 20h – Oficina Marketing Digital – Hotelaria/Pousada

Data: 25 março de 2026 – Quarta-Feira

Hora: 8h às 12h – Oficina Filetamento de Pescado

Hora: 8h30 às 17h30 – Atendimento

Hora: 9h às 11h – Palestra Formalize-se: Passo a Passo para se Tornar MEI

Hora: 14h às 18h – Oficina Filetamento de Pescado

Hora: 16h às 18h – Oficina Formação de Preço da Mercadoria ou Serviço

Data: 26 março de 2026 – Quinta-Feira

Hora: 08h às 12h – Oficina Filetamento de Pescado

Hora: 8h30 às 17h30 – Atendimento

Hora: 09h às 12h – Oficina Gestão Financeira (educação financeira)

Hora: 14h às 18h – Oficina Gestão de Bares e Restaurantes (parte I)

Hora: 14h às 18h – Oficina Filetamento de Pescado

Hora: 18h às 22h – Oficina Oficina de Coquetelaria (Drinks)

Data: 27 março de 2026 – Sexta-Feira

Hora: Hora: 08h às 12h – Oficina Filetamento de Pescado

Hora: 8h30 às 17h30 – Atendimento

Hora: 14h às 18h – Oficina Filetamento de Pescado

Hora: 14h às 18h Oficina Gestão de Bares e restaurantes (parte II)

Hora: 18h às 22h – Oficina Identidade Visual – Gestão da Marca.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

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