O que acontece com as criptomoedas durante um empréstimo com garantia?

Modalidade permite acessar crédito sem vender ativos digitais, mas envolve riscos relacionados à volatilidade do mercado

O crescimento do mercado de ativos digitais tem impulsionado o surgimento de novas soluções financeiras. Entre elas está o empréstimo com bitcoin, ou seja, com garantia em criptomoedas, uma alternativa que permite ao investidor obter crédito utilizando seus criptoativos como colateral.

Nesta modalidade, o usuário não precisa vender suas moedas digitais para acessar recursos financeiros. Em vez disso, elas são bloqueadas como garantia da operação até que o contrato seja quitado. A modalidade vem ganhando espaço por oferecer liquidez ao investidor, mas também exige atenção a fatores como volatilidade e gestão de risco.

Como funciona o empréstimo com garantia em cripto?

O funcionamento do crédito com garantia em criptomoedas é semelhante ao de outras modalidades que utilizam bens como colateral, como imóveis ou veículos. Nesse caso, o investidor deposita determinada quantidade de ativos digitais em uma plataforma ou instituição financeira. Esses ativos ficam bloqueados enquanto o empréstimo estiver ativo, servindo como garantia de pagamento.

Após o depósito da garantia, a instituição libera ao cliente um valor em moeda fiduciária, geralmente em real ou dólar, que pode ser utilizado livremente. O valor concedido costuma representar apenas uma parte do montante depositado em criptomoedas.

Essa prática é adotada porque o mercado cripto apresenta alta volatilidade. Assim, manter uma margem entre o valor da garantia e o crédito concedido ajuda a reduzir riscos para a instituição que oferece o serviço.

O que acontece com as criptomoedas durante o contrato?

Durante o período do empréstimo, as criptomoedas permanecem bloqueadas em custódia na plataforma responsável pela operação. Embora o investidor continue sendo o proprietário dos ativos, ele não pode movimentá-los, vendê-los ou transferi-los enquanto a dívida não for quitada. Esse bloqueio garante que os ativos possam ser utilizados para cobrir o saldo devedor caso haja inadimplência.

Um ponto relevante é que, mesmo bloqueadas, as criptomoedas continuam expostas às oscilações do mercado. Isso significa que seu valor pode aumentar ou diminuir ao longo do contrato.

Caso os preços subam, o investidor se beneficia dessa valorização, pois os ativos continuam pertencendo a ele. Após a quitação do empréstimo, as criptomoedas são liberadas e voltam a ficar disponíveis para negociação ou transferência.

O impacto da volatilidade

A volatilidade é um dos fatores mais importantes nessa modalidade de crédito. Se o valor das criptomoedas utilizadas como garantia cair significativamente, pode ocorrer um desequilíbrio entre o valor da dívida e o valor do colateral. Quando isso acontece, a instituição pode solicitar que o investidor deposite mais ativos para reforçar a garantia. Esse procedimento é conhecido como chamada de margem.

Caso o usuário não consiga aumentar a garantia dentro do prazo estabelecido, parte das criptomoedas bloqueadas pode ser vendida automaticamente para cobrir o valor da dívida. Esse processo é chamado de liquidação da garantia. Por esse motivo, acompanhar o mercado e manter uma margem de segurança é essencial para quem utiliza esse tipo de operação.

Principais vantagens da modalidade

O empréstimo com garantia em criptomoedas tem atraído investidores por algumas vantagens específicas. Uma delas é a possibilidade de acessar recursos financeiros sem precisar vender ativos digitais. Isso permite manter a exposição ao potencial de valorização do mercado cripto.

Outro benefício é a agilidade do processo. Como a garantia é composta por ativos digitais, muitas plataformas conseguem oferecer análise e liberação de crédito de forma mais rápida do que em linhas tradicionais.

Além disso, a existência de uma garantia pode resultar em taxas de juros mais competitivas em comparação com modalidades de crédito sem colateral.

O empréstimo com garantia em criptomoedas surge como uma alternativa para investidores que desejam obter liquidez sem abrir mão de seus ativos digitais. Avaliar os riscos e compreender o funcionamento da garantia são passos fundamentais para utilizar esse tipo de crédito de forma consciente e estratégica.

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