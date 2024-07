Comunicado: Governo do Amapá decreta ponto facultativo a quinta-feira, 25, Dia de São Tiago

Objetivo é incentivar a população a participar da manifestação cultural na vila histórica de Mazagão Velho.

O governador do Amapá, Clécio Luís, decretou a quinta-feira, 25, Dia de São Tiago, como ponto facultativo nas repartições públicas estaduais. O objetivo é incentivar os amapaenses a participarem da programação que, há mais de dois séculos, celebra a cultura, a história e a devoção na vila de Mazagão Velho. As atividades consideradas essenciais, como saúde e segurança pública, funcionarão sob regime de plantão.

CONFIRA O DECRETO NO DIÁRIO OFICIAL

Em 25 de julho, é quando acontecem os momentos mais importantes da Festa de São Tiago, como a dança do vominê, a passagem do Bobo Velho e, o ponto alto da celebração, a batalha entre mouros e cristãos. Haverá, ainda, recírio e baile dançante. O festejo, que se estende até 28 de julho, fortalece o turismo e a cultura do estado, estimulando a economia criativa e gerando renda para a população.

