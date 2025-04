Prêmio Candango de Literatura, tem edição confirmada para 2025, em Brasília

Aberto a participantes de todos os países de língua portuguesa, o certame distribuirá R$ 195 mil a escritores, designers e projetos de incentivo à leitura. Com lançamento em maio e premiação em outubro, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional, as inscrições poderão ser feitas de 10 de a 25 de junho de 2025

O Prêmio Candango de Literatura chega à segunda edição em 2025, consolidando a capital do Brasil no cenário literário internacional. Realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), em parceria com o Instituto Casa de Autores, o prêmio, voltado para países de língua portuguesa, reconhece autores, designers e projeto de incentivo à leitura, dentro de uma oportunidade especial de visibilidade e conexão. O lançamento oficial será em 9 de maio, na Sala Martins Pena (Teatro Nacional Cláudio Santoro), com a presença de autoridades, figuras do universo literário e o show “Clodo Ferreira – existência”, tributo à vida e obra do compositor e professor Clodo Ferreira (1951-2024). A cerimônia de premiação acontecerá no mesmo cenário, em 31 de outubro. Com R$ 195 mil distribuídos entre os vencedores, a iniciativa reforça o compromisso com a diversidade e a circulação de obras que ecoam em português, idioma que une continentes, culturas e vozes.

Para Claudio Abrantes,Secretário de Cultura e Economia Criativa, a importância do Prêmio Candango de Literatura reside em seu papel de incentivo à criação literária e à difusão da cultura escrita. “Ao premiar autores e projetos que se destacam, o prêmio contribui para o fortalecimento da identidade cultural do Distrito Federal, do Brasil e de países de língua portuguesa, estimulando a leitura e a valorização da literatura como forma de expressão artística e crítica social“, enfatiza o secretário.

No âmbito do 2º Prêmio Candango de Literatura, serão concedidas sete premiações divididas em três pilares principais: obras de caráter literário, editorial e iniciativas pedagógicas de incentivo à leitura. Nas obras de caráter literário, serão R$140 mil divididos entre “Melhor Romance“, “Melhor Livro de Contos“, “Melhor Livro de Poesia” e o “Prêmio Brasília“, este último exclusivo para autores nascidos ou residentes no Distrito Federal. Já as categorias “Melhor Capa” e “Melhor Projeto Gráfico“, de caráter editorial, serão contempladas com R$ 20 mil, cada. Por fim, será entregue o Prêmio Candango de Literatura, no valor de R$ 15 mil, à “Melhor Iniciativa de Incentivo à Leitura“, incluindo ações voltadas para pessoas com deficiência (PCD). Esta última premiação, de caráter pedagógico, é destinada a pessoas físicas e jurídicas com, no mínimo, dois anos de comprovada atuação na área.

Para participar, o regulamento traz entre as obrigatoriedades que a obra inscrita seja redigida em língua portuguesa, editada e comercializada no Brasil e/ou nos Países da Comunidade Lusófona no ano de 2024. As inscrições estarão abertas entre 10 de maio e 25 de junho, e são gratuitas. Após esta fase, o júri se debruçará sobre as obras para selecionar os dez finalistas em cada categoria. Os resultados dessa etapa serão divulgados em setembro e os vencedores serão conhecidos na noite de premiação, em outubro.

A curadoria estará a cargo de João Anzanello Carrascoza. Escritor, professor e redator publicitário, considerado uma das revelações da ficção brasileira e um dos maiores contistas contemporâneos, Carrascoza foi o vencedor na categoria “Contos” na primeira edição do Prêmio Candango de Literatura.”É motivo de júbilo a grande responsabilidade de ser curador do Prêmio Candango de Literatura. Sobretudo, porque é um prêmio aberto a todos que escrevem em língua portuguesa, independentemente do país em que vivem. Também porque contempla não apenas os gêneros tradicionais como o romance, o conto, a poesia, mas talentos da cidade, ações de incentivo à leitura, projeto gráfico, entre outras categorias. É um prêmio que já demonstrou, em sua edição inaugural, ser capaz de motivar a participação de centenas de autores, e, assim, reconhecer a qualidade de obras vigorosas e revelar novas vozes“, afirma o curador.

Com a ampliação da visibilidade do prêmio e a expectativa gerada a partir do lançamento do certame em 2022, a expectativa é de atrair ainda mais participantes, superando as quase duas mil inscrições da primeira edição. A campanha de divulgação do projeto visa a promover o intercâmbio entre países lusófonos, fomentar a leitura e difundir a escrita como patrimônio cultural.

Sobre Clodo Ferreira- Existência

Trata-se de um show-homenagem dos filhos João e Pedro Ferreira à trajetória artística de Clodo Ferreira – cantor, compositor, escritor, fotógrafo e professor. Em formato intimista, o espetáculo revisita canções do álbum Constelação de palavras (2024) e sucessos consagrados como Cebola cortada e Mentira da saudade, em parcerias com nomes como os irmãos Climério e Clésio, além de Dominguinhos e Zeca Bahia. A apresentação une a sensibilidade musical de João, violonista e diretor musical da banda Natiruts, e a expressividade de Pedro, percussionista e intérprete, celebrando, com afeto, talento e tradição familiar, o legado de um dos grandes nomes da música brasileira.

Serviço:

2º Prêmio Candango de Literatura

Lançamento: 9 de maio, às 19h

Local: Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro

Inscrições: De 10 de maio a 25 de junho

Categorias: Romance, Contos, Poesia, Prêmio Brasília, Capa, Projeto Gráfico e Incentivo à Leitura

Prêmios: Valor total distribuído de R$ 195 mil.

Abrangência: Escritores, designers e editores de países de língua portuguesa

Informações sobre regulamento e inscrições: www.premiocandangodeliteratura.com.br

instagram/facebook: premiocandangodeliteratura

