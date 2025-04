Divulgada lista provisória de artesãos para expor no 19º Salão do Artesanato em São Paulo

O evento vai acontecer de 21 a 25 de maio, no Pavilhão Bienal do Ibirapuera, e terá a presença de oito artesãos amapaenses selecionados via Edital de Chamamento Público.

O Governo do Amapá tornou pública a lista provisória com os nomes dos oito artesãos para participação na 19ª edição do “Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras”, que acontece de 21 a 25 de maio, no Pavilhão Bienal do Ibirapuera, em São Paulo (SP). São vagas para artesãos individuais, mestres artesãos e entidades representativas como associações, cooperativas ou grupos produtivos.

CONFIRA A LISTA PROVISÓRIA AQUI

As vagas foram disponibilizadas por meio de Edital de Chamamento Público, lançado pela Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), conforme critérios do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB). A lista definitiva com o nome dos selecionados será publicada na segunda-feira, 28, no portal da Sete. Todos os artesãos selecionados terão suas obras transportadas gratuitamente pelo Governo do Estado e receberão camisa, crachá e avental.

Os artesãos selecionados foram Eunice Ferreira da Rocha (fio e fibra), Ezequiele Lima de Moraes (argila), Francisco Baia Goes (madeira), José de Sena Cabral (madeira), Patrícia Farias Martins Nobra (fio e tecido, semente), Roniclei Souza Silveira (casca, caule e raiz, couro, pele e madeira), Vani Nilton Carvalho de Lima (fio e fibra), Associação de Mulheres e Artesãos de Tartarugalzinho (sementes, fio e tecido) e José Ribamar Damasrosa do Nascimento (cadastro de reserva – madeira).

O Governo do Amapá ficará responsável pelo transporte das peças artesanais até o local da feira e retorno do material não comercializado até à Casa do Artesão Amapaense, em Macapá, e ainda apoio durante todo o evento. As peças serão transportadas no caminhão baú doado pelo Programa de Artesanato Brasileiro (PAB).

“É mais uma grande oportunidade que o Governo do Estado cria para o segmento mostrar para o Brasil e ao Mundo, a produção artesanal do Amapá. Todos terão as peças transportadas gratuitamente até o local do evento, bem como o retorno do que não for vendido”, informou Ezequias Costa, secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo.

As peças artesanais do Amapá ficarão expostas para comercialização em um estande de 50 metros quadrados, disponibilizado pelo PAB. Os artesãos selecionados para a 19ª edição do “Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras” devem arcar com as despesas de passagens, translado, hospedagem, alimentação e embalagem para o armazenamento e venda das peças.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...