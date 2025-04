Quem é a freira amiga do papa Francisco que quebrou protocolo no velório

Genevieve Jeanningros parou e chorou ao lado do caixão em um momento anteriormente reservado para cardeais, bispos e padres

Poliane Lima

A freira franco-argentina, Genevieve Jeanningros, 81, chamou a atenção ao parar ao lado do caixão do papa Francisco, no início do velório na Basílica de São Pedro, na quarta-feira (23).

Durante a cerimônia de início do funeral, presidida pelo camerlengo Kevin Farrell, os cardeais e demais clérigos se organizaram em fila para reverenciar o caixão. Foi quando um segurança auxiliou a freira a se aproximar do corpo, passando ao lado da fila e ficando alguns minutos observando o corpo de Francisco, enquanto chorava.

O ato foi considerado uma quebra de protocolo, pois, teoricamente, seria um momento anteriormente reservado para cardeais, bispos e padres.



Jeanningros é conhecida por seu trabalho com a comunidade LGBTQIA+ e promoveu encontros entre o pontífice e grupos marginalizados.

Segundo o Vaticano, a freira faz parte da Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus e vive há 56 anos em meio a comunidades LGBTQIA+.

A amizade entre os dois começou logo após a eleição de Francisco, quando a freira escreveu para ele contando a história de sua tia missionária, Léonie Duquet, que desapareceu na Argentina durante o regime militar. Desde então, não pararam de se corresponder.

Foto de capa: Redes sociais, Reprodução

Veja íntegra no site da CNN

