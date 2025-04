Abril Azul: GEA realiza ação social para pessoas com TEA no Residencial Macapaba

No próximo sábado, 26, o Governo do Amapá realiza uma ação social voltada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), das 8h às 12h, na Escola Estadual Antônio Munhoz Lopes, no Residencial Macapaba, em Macapá. A iniciativa é aberta a comunidade e busca fortalecer o acolhimento e a inclusão de famílias atípicas.

Durante o evento, serão oferecidos diversos serviços gratuitos, como triagem básica de saúde (aferição de pressão arterial e glicemia), emissão da Carteira do TEA, distribuição do Cordão de Girassol, atendimento do programa Acolher Amapá, orientações sobre o Planejamento Educacional Individualizado (PEI), além de palestras com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

Haverá ainda rodas de conversas, visita ao Planetário Móvel, atividades lúdicas e orientações sobre direitos sociais, benefícios assistenciais e curatela. A ação integra as políticas públicas estaduais voltadas a inclusão e ao cuidado com pessoas com deficiência, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a cidadania e a equidade.

Local: Escola Estadual Antônio Munhoz Lopes

Data: 26/04/2025 às 8h0

Endereço: Residencial Macapaba, na Zona Norte de Macapá

Agência de Notícias do Amapá

