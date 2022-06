Ataque a igreja na Nigéria deixa 22 mortos e 50 feridos

Número de vítimas ainda não havia sido divulgado pelas autoridades



Reuters

O ataque de domingo (5) à Igreja Católica São Francisco, na cidade nigeriana de Owo, matou 22 pessoas e feriu 50, informou hoje (7) um funcionário da Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências.

Agressores desconhecidos atacaram a congregação, com armas e explosivos, durante a missa do Domingo de Pentecostes. As autoridades não tinham divulgado anteriormente nenhum número de vítimas. Segundo a mídia, mais de 50 pessoas morreram.

Não é incomum que números conflitantes de vítimas surjam após tragédias na Nigéria.

Autoridades não deram nenhuma informação sobre a identidade dos agressores ou seus motivos.

A polícia afirmou, nessa segunda-feira, que recolheu bombas não detonadas, bem como cápsulas de balas usadas em fuzis AK-47.

Eles disseram que alguns dos agressores se posicionaram entre os fiéis, enquanto outros dispararam contra a igreja de diferentes direções.

Veja mais no site da EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...