Beneficiários de planos médico-hospitalares aumentam 3,18%, em abril

Planos odontológicos também tiveram crescimento



O número de planos de assistência médica em abril subiram 3,18% em abril deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2021, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Isso representa um crescimento de 1.520.778 beneficiários no período. No comparativo com o mês anterior, o crescimento foi 204.060 usuários.

Nos planos exclusivamente odontológicos, houve um acréscimo de 2.368.884 beneficiários em um ano, o que significou crescimento de 8,75% no período. Entre março e abril deste ano, o total de beneficiários aumentou 217.754 usuários.

Segundo a ANS, em abril de 2022, os planos de assistência médica, totalizam 49.395.520 beneficiário, enquanto os usuários de planos exclusivamente odontológicos somaram 29.433.793.

O boletim da ANS mostra, ainda, que no comparativo com abril de 2021, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 25 unidades da Federação, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro os que apresentaram os estados que têm, respectivamente, o maior número de usuários: 17.915.769, 5.428.215 e 5.402.808.

Entre os odontológicos, 26 unidades da Federação registraram crescimento no comparativo anual, cabendo também a São Paulo, a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro o maior crescimento em números absolutos. Os três estados apresentaram total de usuários desse tipo de plano de 10.641.072, 2.656.160 e 3.497.601, respectivamente.

Segundo a ANS, os números obtidos podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Os dados estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta no portal da ANS.

EBC

