Como começar seu investimento em bitcoin hoje

Todo mundo tem interesse em saber como conseguir uma renda extra para melhorar o orçamento familiar. Diante disso, muitas pessoas fazem pesquisas na internet visando encontrar formas de trabalhar online ou outros métodos para obter novas fontes de renda. De fato, existem muitas formas de conseguir isso, uma delas é por meio de investimentos em bitcoins usando aplicativos de trading.

Mas o que vem a ser aplicativos de trading?

Aplicativos de trading ou apps de negociação são programas desenvolvidos para dispositivos móveis e que podem ser encontrados nas melhores lojas de aplicativos. A saber, Apple Store e Google Play. Eles geralmente são leves e fáceis de baixar e instalar, também são intuitivos e usados para negociações com bitcoins e outras criptomoedas.

Para poder usar um aplicativo de trading é necessário tão-somente contar com um dispositivo móvel, seja ele smartphone, tablet ou qualquer outro com uma conexão à internet estável e de boa qualidade. Na verdade, as empresas por trás dos aplicativos geralmente desenvolvem versões para computador ou notebook ou plataformas web para serem usadas nos navegadores mais conhecidos.

Porém, os apps de trading são destinados a quem deseja acompanhar a performance dos seus investimentos em bitcoin e outras criptos independentemente do local onde estejam. Essa mobilidade é uma grande vantagem para pessoas que frequentemente se locomovem na realização de outras atividades. Igualmente para aqueles que estejam viajando de férias ou a trabalho e querem ficar a par de suas operações de negociação.

Em 2009, quando surgiram as criptomoedas, muitas pessoas ficaram desconfiadas com essa novidade. Principalmente imaginando que se tratava de uma fraude ou um golpe que visava tirar dinheiro de pessoas inocentes. Contudo, o tempo mostrou que estas pessoas estavam redondamente enganadas, pois as criptomoedas se afirmaram como ativos financeiros de grande valor.

A supervalorização do Bitcoin confirma que as criptomoedas vieram para ficar e atualmente muitas pessoas estão correndo atrás do prejuízo e procurando investir nesses ativos. Por essa razão têm surgido diversas corretoras e exchanges de criptomoedas no mercado, muitas delas realmente confiáveis, outras, nem tanto.

Sendo assim, ao escolher um aplicativo de negociação para investimento em Bitcoin é necessário ter o cuidado de pesquisar a corretora ou exchange por trás de tal app. Especialmente verificar se é uma empresa com algum tempo no mercado, se possui regulamentações e licenças, e se conta com bom número de clientes.

Investimento em bitcoin com apps intuitivos

Atualmente os aplicativos para investimento em Bitcoin são bastante intuitivos. Ou seja, usá-los requer poucos passos e isso pode ser feito de forma simples e rápida. No entanto, investir em Bitcoin não pode ser considerado algo fácil, já que qualquer investimento sempre apresenta um potencial de risco de perdas financeiras.

Desse modo, é preciso estar ciente de que o capital investido pode sofrer perdas parciais ou totais. Assim sendo, se faz necessário estudar e se preparar antes de começar a investir em criptomoedas. Atualmente existem diferentes maneiras de se fazer isso. Pois, há um vasto conteúdo na internet ensinando a operar nos mercados financeiros.

Contudo, os aplicativos móveis de negociação estão cada vez melhores e podem proporcionar aos usuários funcionalidades simplificadas. Dessa maneira, se pode fazer investimentos em bitcoins em poucos passos. Eles contam com ferramentas, como: indicadores, gráficos em tempo real e outras funções que ajudam o usuário a realizar as suas operações.

Muitas corretoras de criptomoedas de maior porte oferecem suporte aos seus usuários através dos seus aplicativos também. Isso ajuda muitas pessoas novatas no segmento, a compreender melhor como funcionam os apps de negociação e todas as suas funções, fazendo com que sua experiência seja única e proveitosa.

No mundo globalizado em que vivemos as pessoas estão acostumadas a ter praticidade e rapidez na realização de suas tarefas. Sobretudo, aquelas que estão familiarizadas com a tecnologia disponível atualmente. Logo, é de se esperar que empresas como corretoras e exchanges de criptomoedas ofereçam serviços cada vez mais intuitivos, eficientes e velozes.

Uma das vantagens dos aplicativos de negociação é que eles permitem procedimentos de abertura de conta práticos e sem burocracia. Desse modo, em poucos minutos o interessado pode abrir sua conta de negociação sem qualquer dificuldade, simplesmente informando dados básicos, endereço de e-mail e criando uma senha. Estes procedimentos já são suficientes para permitir ao usuário ter acesso a sua conta de demonstração.

Uma conta demo permite ao usuário poder simular operações de investimento usando o capital virtual. Dessa forma, ele não perderá o seu dinheiro enquanto estiver aprendendo e treinando novas estratégias de investimento em bitcoins. Em suma, uma conta demo é indispensável para qualquer pessoa que deseje fazer investimentos.

No entanto, para investir dinheiro de verdade será necessário a realização de um depósito em sua conta de trading. As melhores alternativas em aplicativos de trading oferecem diversos métodos modernos e eficientes para realização de depósitos e retiradas, incluindo cartão de crédito, onde a confirmação da operação se dá instantaneamente.

Todavia, para realização do seu depósito será necessário que a sua conta seja verificada. Este procedimento é efetuado enviando um documento oficial com foto por meio do aplicativo. Depois de feita a verificação em sua conta, você poderá operar através do aplicativo de trading de forma livre e sem qualquer impedimento.

Investimento em bitcoin e outras criptomoedas

Os aplicativos para investimentos em Bitcoin não oferecem somente esta criptomoeda, mas um leque de ótimas alternativas em moedas criptográficas. Entre elas, podemos encontrar opções, como: Ripple, DogeCoin, Shiba inu, Litecoin, e muitas outras. Algumas plataformas oferecem centenas de criptomoedas aos seus usuários, outras, apenas as mais conhecidas.

O objetivo deste artigo não é indicar uma corretora, exchange ou qualquer plataforma de negociação com criptomoedas. Mas somente informar as vantagens de operar através de aplicativos voltados à negociação desses ativos. Já que nestes tempos modernos de mobilidade, não podemos andar com um computador, notebook ou tablet o tempo todo. Portanto, o app traz mais comodidade e conforto para quem quer acompanhar suas operações de investimento.

Vantagem dos aplicativos de trading

As vantagens dos aplicativos de negociação é permitir aos seus usuários o acesso a suas contas em tempo real, poder fazer operações novas, entrar em contato com o suporte, fechar operações lucrativas e muito mais. Estas atividades podem ser realizadas em questões de minutos de modo prático e simplificado.

Do mesmo modo, com seu aplicativo na mão, você pode acompanhar a tendência dos mercados, o preço dos ativos, inclusive ativar as notificações (para que você possa ser alertado de alguma condição favorável a novos investimentos). Também é possível evitar perdas maiores, fechando as operações cuja tendência esteja seguindo em direção contrária ao seu interesse.

Mais importante do que contar com um bom aplicativo de trading é saber investir no momento certo. Portanto, procure estudar, fazer bons cursos, acompanhar seminários, lives e outros conteúdos sobre criptomoedas e investimentos em bitcoin. Pois, apenas dessa forma você estará preparado para fazer ótimas operações e ter melhores resultados.

Lembre-se de procurar uma corretora ou exchange de criptomoedas que ofereça as seguintes vantagens:

Valores de depósito mínimo baixos.

Uma conta de demonstração que seja gratuita e ilimitada.

Métodos para depósito e retirada eficientes rápidos e modernos.

Uma plataforma com ótima performance e as melhores funcionalidades.

No entanto, o desempenho do seu aplicativo depende também da configuração do seu dispositivo móvel. Ou seja, ele deve ser recente, possuir um bom hardware e contar com um sistema operacional compatível. Também é aconselhável dispor de um antivírus eficiente no aparelho para uma melhor segurança em suas operações de negociação.

