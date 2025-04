Mazagão é incluído no Mapa do Turismo Brasileiro e exalta protagonismo nacional do Amapá no setor

Com a inclusão, agora o estado conta com nove municípios que fazem parte do programa nacional de regionalização.

O município de Mazagão passou a integrar oficialmente o Mapa do Turismo Brasileiro nesta quinta-feira, 17. A atualização reforça o posicionamento do Amapá no cenário turístico nacional, que agora conta com nove municípios reconhecidos no instrumento do Ministério do Turismo que orienta a aplicação de políticas públicas e investimentos no setor.

Além da “terra de São Tiago”, permanecem no Mapa os municípios de Laranjal do Jari, Macapá, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Tartarugalzinho, Vitória do Jari, Santana e Ferreira Gomes.

“Mazagão tem tradição, história e belezas naturais que merecem ser valorizadas. Com essa inclusão, o município passa a ter acesso a políticas específicas para desenvolvimento do turismo, o que significa mais oportunidades, visibilidade e investimentos”, afirmou a secretária de Turismo, Syntia Lamarão.

Município possui forte tradição cultural e religiosa, como a Festa de São Tiago, realizada desde 1777. Foto: Phillipe Gomes/Secom

A ampliação do número de municípios no Mapa ocorre na mesma semana em que o Amapá marcou presença na WTM Latin America 2025, a maior feira de turismo da América Latina, realizada entre os dias 14 e 16 de abril, em São Paulo. O evento reuniu representantes de todo o Brasil e de diversos países, promovendo conexões estratégicas e divulgando destinos com potencial de crescimento.

“Levamos o que temos de melhor: nossa cultura, biodiversidade e hospitalidade. O Amapá está pronto para se posicionar como um destino autêntico e sustentável para o mundo”, concluiu Syntia.

Além da cultura, Mazagão possui belas paisagens naturais. Foto: Israel Cardoso/GEA

Mapa do Turismo Brasileiro

O mapa é um instrumento do Programa de Regionalização do Turismo que define a área (recorte territorial) a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas.

Além disso, os municípios são categorizados no intuito de identificar o desempenho da economia do setor nos municípios, a partir de cinco variáveis cruzadas em uma análise de cluster. As localidades são identificadas com três categorias, sendo municípios turísticos; com ofertas turísticas complementares; e apoio ao turismo.

Mazagão

O município, na região Sul do Amapá, foi implantado oficialmente em 15 de novembro de 1915. Mas a cidade teve origem em 23 de janeiro de 1770, com a fundação de Mazagão Velho pela Coroa Portuguesa, para abrigar famílias vindas da Mazagão Africana, uma colônia portuguesa no Marrocos que foi desativada para ser transferida para o Brasil.

Mazagão se notabilizou pelas manifestações religiosas e culturais. A mais conhecida, a Festa de São Tiago, acontece de 16 a 28 de julho no distrito de Mazagão Velho e mistura rituais religiosos, cavalhada e teatro a céu aberto, recontando a guerra entre mouros e cristãos. A festividade acontece desde 1777. Mazagão Velho também concentra um extenso calendário de festas religiosas, tradicionais e culturais.

Apesar da notoriedade de São Tiago, a padroeira de Mazagão é Nossa Senhora da Assunção, que dá nome à Paróquia do município. Grupos culturais como o São Sebastião, também ganham força, a exemplo do que acontece na comunidade de Carvão. Na Vila Maracá, acontece o Festival da Castanha, geralmente no mês de junho. Mazagão possui diversas cachoeiras e belas paisagens naturais, com destaque para a cachoeira do rio Maracá e para a paisagem bucólica do Lago do Ajuruxi.

Foto de capa: Philippe Gomes/Secom

