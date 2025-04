Governador Clécio Luís convoca 91 novos cuidadores e reforça compromisso com a educação inclusiva no Amapá

Essa já é a quarta chamada do concurso de 2022, e mais de 1,5 mil servidores já foram nomeados. A assinatura da convocação foi um momento emocionante, com comemoração dos aprovados.

O governador do Amapá, Clécio Luís, anunciou nesta quinta-feira, 17, a convocação de novos cuidadores aprovados no concurso público da Educação. Ao todo, 91 profissionais vão reforçar o suporte pedagógico e garantir atendimento adequado a estudantes com deficiência e necessidades específicas.

Esta é a quarta chamada do certame realizado em 2022. Até o momento, mais de 1,5 mil servidores já foram nomeados, fortalecendo a rede de ensino em todo o estado e reafirmando o compromisso do Governo do Amapá com a valorização da educação pública e a inclusão social.

“Nestes dois anos, realizamos os maiores chamamentos da história do Amapá. Hoje é mais um dia importante para a gestão, para a educação e, principalmente, para os cuidadores. Estamos outorgando um direito, que vai nos permitir avançar em métodos, técnicas, ambientes e estimulação precoce para que essas crianças possam se desenvolver”, afirmou o governador Clécio Luís.

Assim que o governante assinou, a lista dos aprovados foi publicada automaticamente no site da Secretária de Estado da Administração (Sead). Foi o ponto de partida que muitos aguardavam: gritos, choros de emoção, abraços apertados e até chamadas de vídeo para contar a novidade aos familiares. Um momento de conquista celebrado em tempo real, marcando o início de uma nova jornada no serviço público.

Crédito: Jessé Matos/Agência Grito

Assinatura do documento foi a “largada” para a celebração cheia de emoção e alegria dos novos servidores

Com dois anos de atuação na área, Carine Costa, de 26 anos, avalia que o cuidador escolar tem papel essencial na inclusão de crianças com necessidades especiais, ao oferecer apoio em tarefas como alimentação, higiene e acompanhamento diário. Ela reconheceu a sensibilidade do Governo do Estado em investir nesses profissionais, destacando a importância da iniciativa para fortalecer a educação inclusiva.

“Estou muito feliz com a convocação de hoje. A gente agradece muito ao Governo do Estado e ao governador Clécio por estarem fazendo tantos chamamentos de aprovados. Estamos aqui com vários profissionais aprovados para o cargo de cuidador – tem enfermeiros, técnicos de enfermagem, pedagogos, doutores, mestres – todos muito bem qualificados. Que a gente consiga sempre trazer melhorias e fazer com que a educação seja mais inclusiva no Amapá”, falou Carine.

Estiveram presentes no evento o deputado estadual Fabrício Furlan; a deputada estadual Edna Auzier; o vereador de Macapá Patrick Monte e o promotor de Justiça Iaci Pelaes, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Educação do Ministério Público do Amapá.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...