Governo do Amapá promove aula inaugural para 256 candidatos da terceira turma de convocados do concurso do Iapen

Início do Curso de Formação dos futuros agentes segue compromisso do governador Clécio Luís, que nomeou 141 novos servidores do instituto em 2024.

Como parte do fortalecimento da Segurança Pública do Amapá, o Governo do Estado promoveu na manhã desta segunda-feira, 20, a aula inaugural para 256 candidatos do Curso de Formação da terceira turma de convocados do concurso público do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Os candidatos que iniciaram o treinamento estão divididos em quatro educadores sociais penitenciários, sendo dois homens e duas mulheres, 193 policiais penais masculinos e 57 agentes femininas. A solenidade aconteceu no Teatro Silvio Romero, em Santana, e contou com a presença de autoridades da Segurança Pública e do cenário político amapaense, como o prefeito de Santana, Sebastião Bala Rocha, e o deputado estadual, Jory Oeiras.

O início do Curso de Formação dos futuros agentes públicos segue o compromisso do governador do Amapá, Clécio Luís, que já nomeou 141 novos servidores para o Iapen em 2024. Para o vice-governador, Antônio Teles Júnior, medida reforça os avanços na Segurança Pública e cumpre o objetivo do sistema penitenciário, que é a ressocialização.

“Vocês estão vindo para uma missão desafiadora, que tem um impacto direto no dia a dia das pessoas. Vocês vão gerenciar o sistema prisional do nosso estado, nos ajudar, a partir dos instrumentos que vão ser oferecidos pela gestão do Iapen, a inibir um fato que acontece hoje no Brasil, que é o crime organizado. Essa é nossa política e nossa convicção. Enfrentar o crime com força, e sobretudo, com capacidade de torná-lo cada vez mais melindroso diante das autoridades públicas, políticas e policiais”, frisou o gestor.

As demais aulas ocorrerão no Instituto de Ensino de Segurança Pública do Amapá (Iesp), antiga Aifa, no período de 21 de janeiro a 1º de março deste ano.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Neto, se mostrou empolgado com a chegada de mais agentes públicos para o reforço do sistema prisional do Amapá, que recebeu atenção operacional e estrutural nos dois primeiros anos de governança.

“Hoje a grande vitória é de vocês, e vale lembrar que este evento é fruto de uma decisão política do governador Clécio Luís, que determinou que houvesse esses chamamentos e essa turma. Ao longo desses dois anos de gestão, tivemos a oportunidade de acompanhar, de estar presente dentro do Iapen, e posso dizer que estamos vivenciando uma transformação no sistema prisional. Temos plena convicção que só é possível fazer uma segurança pública eficiente se tivermos um regime penitenciário forte, que seja capaz de impedir que crimes continuem sendo praticados dentro do sistema”, explicou José Neto.

A secretária de Estado da Administração, Cinthya Mendes, reforçou que a segurança pública é uma das prioridades do Governo do Estado, e relembrou que a administradora pública já realizou dois chamamentos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, polícias Civil e Científica.

“O primeiro chamamento da PM foi de 601 candidatos, o segundo de 500; nos Bombeiros, realizamos o primeiro chamamento com 300, o segundo chamamento com 250 candidatos, e acabamos de dar posse a mais de 40 peritos criminais. Também fizemos uma turma da Polícia Civil com mais de 300 servidores, e agora vocês do Iapen. Estamos firmando e reafirmando o compromisso do governador nos concursos públicos, venham com o espírito de servir, porque o nosso dever é ser prestativo à sociedade”, pontuou a secretária.

