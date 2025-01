ABIHPEC é habilitada pelo Ministério do Meio Ambiente como entidade gestora de logística reversa

A habilitação reforça o papel da ABIHPEC no avanço do programa Mãos Pro Futuro, que, em 2023, recuperou mais de 165 mil toneladas de embalagens pós-consumo, gerando impacto ambiental e social em todo o Brasil

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) foi habilitada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como entidade gestora de sistemas de logística reversa de embalagens em geral. A designação foi oficializada por meio da Portaria GM/MMA nº 1.286, de 14 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial da União.



A habilitação reconhece a ABIHPEC como uma das entidades responsáveis por implementar, coordenar e monitorar ações de logística reversa, alinhadas às diretrizes da Portaria GM/MMA nº 1.102, de 2024.



A atuação do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) na promoção da circularidade se dá com o Programa Mãos Pro Futuro, que, em 2023, comemorou 18 anos com a recuperação de 165 mil toneladas de embalagens pós-consumo, superando as metas de recuperação de resíduos para o ano. Coordenado pela ABIHPEC, em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI) e a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (ABIPLA), o programa já encaminhou mais de 1 milhão de toneladas de materiais para a reciclagem, beneficiando aproximadamente 200 organizações de catadores e contribuindo diretamente com a inclusão social de cerca de 6.000 profissionais da reciclagem em todo o Brasil.



Com um modelo de atuação que atende a 14 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Mãos Pro Futuro é considerado uma referência e um dos maiores exemplos de programa de logística reversa no país.



A Portaria completa pode ser acessada neste link .



Sobre a ABIHPEC – A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) é uma entidade privada que tem como finalidade representar nacional e internacionalmente as indústrias do setor, instaladas em todo país e de todos os portes, promovendo e defendendo os seus legítimos interesses, por meio de ações e instrumentos que contribuam para o seu desenvolvimento, buscando fomentar a competitividade, a credibilidade, a ética e a evolução contínua de toda a cadeia produtiva.

