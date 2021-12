Arenas de gramado sintético revitalizadas pela Prefeitura de Macapá são inauguradas nos bairros Laguinho e Murici

Obras são resultado de emenda parlamentar federal e contrapartida do executivo municipal. Um 8° campo será inaugurado ainda em 2021.

A Prefeitura de Macapá, através da Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel), inaugurou duas arenas de gramado sintético na capital. A primeira foi a Paulinho Tupinambá, na praça Chico Noé, no bairro Laguinho, e a segunda foi a do bairro Murici.

Os locais receberam, além do gramado, pintura, drenagem, iluminação, revitalização das arquibancadas e da cabine. As obras foram executadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) e custaram R$ 1,4 milhão com recursos destinados pelo senador Davi Alcolumbre mais contrapartida municipal. A arena Paulinho Tupinambá teve investimento R$ 1,1 milhão, já para a Murici foram R$ 368 mil.

“Contamos com um verdadeiro time trabalhando em conjunto, com sintonia, empenho e dedicação. As secretarias municipais de Obras, de Iluminação Pública e de Esporte e Lazer planejaram e executaram toda a revitalização das arenas, tudo com muito carinho. Incentivar e fornecer estrutura adequada para a prática de esportes e atividades físicas é investir na qualidade de vida e saúde dos munícipes”, destacou o prefeito Dr. Furlan.

Na abertura da arena Murici foram entregues kits com pares de luvas, de caneleiras e capacetes aos alunos do projeto social de muay thai do combatente Pezão.

O campo de gramado sintético da praça Chico Noé recebeu o nome Paulinho Tupinambá, em homenagem a um assíduo e conhecido frequentador do lugar. Na ocasião, Gabriel Pacheco, filho do homenageado, contou que a ideia de chamar a arena dessa forma foi do vereador de Macapá Nelson Souza.

“Meu pai partiu aos 56 anos, mas deixou um legado. Quando você deixa um legado, você não foi uma pessoa qualquer, você construiu uma história que merece ser respeitada. Estou radiante e agradeço em nome da minha família a todos os presentes, pelo respeito, carinho e admiração. ‘O teu pai foi um grande homem, ele sempre lutou para se tornar um grande homem’, os mais próximos dele me diziam. E ele se tornou. Uma homenagem como essa não tem preço, é a coroação de uma trajetória dedicada à cultura e ao esporte”, disse Gabriel.

“Ficou muito boa a arena. Antes era um chão duro, de terra. O Paulinho Tupinambá jogou no Guarani, era um frequentador aqui da praça e solicitei ao prefeito que inaugurasse a arena com o nome dele. Agora ele está imortalizado aqui”, contou o vereador Nelson Souza.

“Está bem acessível e muito boa de jogar. Não jogávamos aqui desde 2019, era só areia esse campo. Com a grama sintética, melhorou muito, é mais confortável!”, elogiou Antony Freitas, 13 anos, jogador do Futuros Camisas Sete.

“Hoje é motivo de muita festa, algo inédito na gestão pública. São sete arenas de gramado sintético entregues e haverá uma oitava na Fazendinha. A nossa alegria é poder transformar sonhos em realidade. Foi determinação do prefeito Furlan que todo nós trabalhássemos para restaurar essas arenas e a emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre, que apostou no esporte e por isso está acontecendo. Mostra a competência da gestão que trabalhou e buscou recurso. Os moradores do Laguinho e do Murici estão muito felizes com a entrega dessas arenas”, declarou o coordenador da Comel, Cleudo Trindade.

Bruno Monteiro

