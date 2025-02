MEC investe R$ 147 milhões na educação do Amapá

Serão realizados investimentos na educação básica, profissional e tecnológica, e superior. Em cerimônia nesta quinta (13), foi assinado o termo de início da construção do Campus Tartarugalzinho, do Ifap

Ministério da Educação (MEC), por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), está investindo R$ 147 milhões na educação do Amapá. Os investimentos estão sendo feitos na: educação básica (R$ 72,8 milhões), para a construção de oito creches e três escolas de tempo integral; educação profissional e tecnológica (R$ 48,1 milhões), para expansão e consolidação do Instituto Federal do Amapá (Ifap); e educação superior (R$ 26 milhões), para melhorias na Universidade Federal do Amapá (Unifap). Também foi anunciada a conversão do Centro de Referência do Ifap de Pedra Branca em campus do instituto.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, em Macapá. A cerimônia local contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Serão beneficiados pelos investimentos os municípios de Macapá, Calçoene, Laranjal do Jari, Mazagão, Oiapoque, Porto Grande, Santana e Tartarugalzinho. A solenidade está disponível no canal do MEC no YouTube.

“Nós anunciamos aqui um campus do Ifap que vai oferecer mais oportunidades para 1,4 mil jovens amapaenses conseguirem um futuro melhor”, declarou o ministro da Educação. “Também faremos outros diversos investimentos para garantir que a educação, de forma sistêmica, continue crescendo e se aperfeiçoando. Além das obras estruturais, já existem diversas políticas desenvolvidas com os estados e municípios para assegurar que o jovem permaneça na escola, como o Pé-de-Meia, o Programa Escola em Tempo Integral e o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA)”, completou.

O presidente da República reforçou que os recursos aplicados são vistos como investimentos no futuro do país. “Queremos que todos tenham a capacidade de ter uma vida boa e decente, com segurança, saúde, lazer e qualidade de vida. O principal caminho para isso é colocar dinheiro na educação, para que todos tenham acesso ao ensino de qualidade, consigam se formar na faculdade e tenham uma profissão no futuro. Nós fazemos escolas e universidades porque queremos que os meninos e meninas do Brasil construam novas possibilidades e realidades”, afirmou Luiz Inácio Lula da Silva.

Responsável pelo projeto de implementação do novo campus, o professor do Ifap Olavo Brito refletiu sobre a importância da unidade para a região. “Tartarugalzinho é a única microrregião do estado que não era contemplada com um campus do Ifap. Nesse processo de interiorização, é muito importante chegarmos mais perto da comunidade e entregar o ensino de qualidade com o selo do governo federal, suprindo uma necessidade existente”, afirmou. “Fizemos uma consulta pública com a população sobre as necessidades da região, para assim construir um projeto de educação que verdadeiramente reflita os interesses da comunidade local”, finalizou Brito.

Participantes – Também estiveram presentes no encontro os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Serafim; de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; das Cidades, Jader Rocha; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Marcelo Bregagnoli; e o governador do Estado do Amapá, Clécio Vieira; além de parlamentares e outras autoridades governamentais.

Ifap – Durante a cerimônia, foi assinado o termo de início da construção do Campus Tartarugalzinho, do Ifap. A nova unidade poderá beneficiar, quando estiver em funcionamento, 1,4 mil estudantes, majoritariamente em cursos técnicos integrados ao ensino médio. A obra tem previsão de entrega para junho de 2026 e está recebendo um investimento total de R$ 25 milhões, sendo R$ 15 milhões para infraestrutura e R$ 10 milhões para equipamentos e mobiliário.

O foco de atuação do novo campus serão os eixos de Recursos Naturais; Gestão e Negócios; e Desenvolvimento Educacional e Social. A elevada demanda para a área de recursos naturais justifica-se pela existência significativa de atividades rurais na região.

Além disso, estão sendo destinados, de 2023 a 2026, R$ 23 milhões para a melhoria da infraestrutura do Ifap — que atualmente conta com seis unidades. Entre as ações apoiadas pelo MEC, está prevista a construção dos restaurantes estudantis dos Campi Oiapoque, Porto Grande e Santana, assim como das bibliotecas dos Campi Laranjal do Jari e Macapá. Até 2026, estão previstos, ainda, R$ 15,6 milhões de investimento.

Expansão – Para ampliar a oferta de cursos técnicos de nível médio, o governo federal anunciou, em março de 2024, a expansão dos institutos federais (IFs): serão construídas 100 novas unidades em todo o Brasil. A previsão é gerar 140 mil novas vagas de educação profissional e tecnológica quando esses campi estiverem concluídos.

Os novos campi estão sendo instalados em regiões que ainda não possuem IFs ou que têm baixo número de matrículas em cursos técnicos de nível médio em relação à população da região. A expansão é uma das ações que visam ao cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE), o qual prevê triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, com pelo menos 50% da expansão no segmento público.

Universidades federais – O MEC também está investindo R$ 26 milhões na educação superior do estado, com a consolidação das estruturas da Unifap. Os recursos serão alocados na construção de salas de aula nos campi de Calçoene, Macapá, Oiapoque e Tartarugalzinho, assim como na aquisição de estruturas acadêmicas para o Campus Macapá.

Infográfico | IFAP

Resumo | Investimentos Novo PAC no Amapá

Álbum de fotos

