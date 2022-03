Embrapa Amapá articula revisão da norma para manejo do cipó-titica

Uma equipe de gestores e pesquisadores da Embrapa Amapá foi recebida pelo novo Secretário Estadual de Meio Ambiente, Joel Nogueira Rodrigues, na terça-feira, 15/3, na sede do órgão, em Macapá (AP). Durante a reunião foram discutidos temas estratégicos para o desenvolvimento sustentável do estado como a revisão do aparato legal para o extrativismo de cipó-titica (produto florestal não-madeireiro), viabilidade da produção de grãos, entre outros encaminhamentos.

O chefe-geral da Embrapa Amapá, Antonio Claudio Almeida de Carvalho, informou à equipe da Sema um resumo sobre a estrutura e a atuação deste centro de pesquisas, com foco em tecnologias, produtos e serviços em piscicultura, produtos florestais não-madeireiros, fruticultura e agricultura sustentável. Uma das possibilidades de colaboração levantadas foi a revisão do documento normativo de manejo do cipó-titica no estado do Amapá.

Durante a reunião, o chefe de Transferência de Tecnologias, Jô Farias de Lima, informou que no âmbito da Embrapa a tecnologia manejo do cipó-titica está qualificada para ações de transferências da tecnologia dirigidas a agroextrativistas, investidores e demais elos desta cadeia produtiva. Antes desta etapa de transferência da tecnologia, é preciso a Sema normatizar os processos de extração deste recurso florestal não-madeireiro, para que os agroextrativistas possam explorar esse recurso de forma sustentável e dentro das normas legais.

Os pesquisadores Ana Cláudia Lira Guedes e Marcelino Carneiro Guedes ressaltaram que desde 2020 um grupo de trabalho formado por técnicos da Sema e da Embrapa discutiram sobre a normatização. Concluíram que a Resolução em vigor atualmente requer atualização por parte do órgão ambiental com base nos novos resultados de pesquisas, disponibilizados pela Embrapa. O secretário Joel Nogueira mostrou-se receptivo a esta demanda e propôs encaminhar a pauta para deliberação em reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente.

O cipó-titica é um Produto Florestal Não Madeireiro (PFNM) abundante na Amazônia, incluindo diversos pólos no estado do Amapá. A planta fornece uma fibra flexível, resistente e durável, bastante utilizada na fabricação de móveis requintados e objetos artesanais. O termo cipó-titica é usado apenas na região Norte, no sul e sudeste as fibras de cipó-titica são chamadas de junco ou rattan. Na região Nordeste chama-se vime para qualquer fibra natural. Na fase adulta, o caule do cipó-titica é grosso e lenhoso com fibra flexível, resistente e durável. A planta germina no solo e busca um suporte para crescer em direção a copa da floresta, a fim de obter a luminosidade para se desenvolver até a fase adulta.

Também participaram da reunião o Chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Amapá, Adelson Fernandes; o chefe de Administração da Embrapa Amapá, Izaque Pinheiro; e os técnicos da Sema Janira Damasceno, Euriandro Ribeiro e Erick Santos.

