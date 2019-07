India cancela primeira missão ao polo sul da Lua

Cinquenta e seis minutos e 24 segundos antes do horário previsto, a Índia cancelou nesta segunda-feira por um “problema técnico” o lançamento ao espaço de sua missão lunar, o que adiou a ambição do país de virar a quarta nação a pousar um aparelho na Lua.

A Agência Espacial Indiana (ISRO) pretendia lançar nesta segunda-feira às 2h51 (18h21 de Brasília, domingo) a missão Chandrayaan-2 – carro lunar em hindi – a partir da base de Sriharikota, sudeste do país.

A expedição deveria pousar no dia 6 de setembro um módulo de descida e um robô no polo sul da Lua, a 384.000 quilômetro da Terra.

“Um problema técnico foi detectado no sistema de lançamento do veículo no minuto T -56”, afirmou a ISRO no Twitter, sem especificar o tipo de incidente.

“Como medida de precaução, o lançamento da Chandrayaa-n2 foi cancelado por hoje. A nova data de lançamento será anunciada em breve”, completou a agência.

