Foto do eclipse lunar feita por brasileiro ganha destaque na Nasa

Foto de Carlos Fairbairn foi feita da Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, e mostrava a Lua de Sangue acima do Pão de Açúcar

Jacqueline Saraiva

A foto do eclipse lunar feita por um brasileiro foi destacada pela Nasa como a foto astronômica do dia na última segunda. Carlos Fairbairn registrou o fenômeno conhecido como ‘Lua de sangue’ durante o eclipse da última sexta-feira (27/7). A imagem, feita na Praia de Botafogo, mostra a Lua avermelhada acima do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

O fotógrafo contou que usou uma lente de 100mm de distância focal. Acostumado a fazer registros do tipo, Carlos Fairbairn havia planejado a foto uma semana antes, com a ajuda de um aplicativo. No entanto, no dia, ele não precisou de muito tempo para fazer a foto. Se posicionou no local indicado pelo app e a foto aconteceu uns 15 minutos depois de ele montar a câmera com o tripé.

Ao Correio, Carlos Fairbairn comentou que a imagem foi escolhida pelo momento e local que foi tirada. “São três ícones juntos, na mesma imagem: Lua Eclipsada, Marte e um dos cartões postais mais famosos do Brasil e do mundo”, explicou. Questionado sobre qual o palpite dele para explicar a escolha desta imagem pela Nasa, dentre tantas outras tiradas no dia, ele afirma que a dele “se comunica com as pessoas”. “A paisagem por si só é muito fotogênica. Ter um fenômeno astronômico acompanhando essa paisagem é algo que fez dessa uma foto que se comunica com as pessoas, e por isso penso que a imagem se tornou popular”, analisa.

