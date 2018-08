Mega-Sena, concurso 2.064: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 30 milhões

Veja as dezenas sorteadas: 10 – 14 – 36 – 53 – 55 – 60. Quina teve 68 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 24.717,90.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.064 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (1º) em Catalão (GO). O prêmio acumulou.

Veja as dezenas sorteadas: 10 – 14 – 36 – 53 – 55 – 60.

A quina teve 68 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 24.717,90. A quadra teve 3.311 ganhadores; cada uma receberá R$ 725,20.

O próximo concurso, 2.065, será sábado (4). O prêmio é estimado em R$ 30 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Saiba mais no G1