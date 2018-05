Poeira da Lua pode causar mutações no DNA humano e potencializar câncer; entenda

Cientistas da União Americana de Geofísica afirmaram que exposição prolongada à poeira lunar afeta as funções pulmonares e gera inflamações

Especialistas da União Americana de Geofísica realizaram uma pesquisa em que explicam o porquê de a Lua não ser um bom local para abrigar humanos. De acordo com os pesquisadores, astronautas e futuros visitantes que passarem longos períodos no único satélite natural do planeta Terra sofrerão mutações no DNA ao entrarem em contato direto com a poeira lunar.

Para tal descoberta, a equipe criou partículas que imitam a poeira encontrada na superfície da Lua , utilizando camundongos como cobaias para o experimento. Colocados em ambientes com a falsa poeira lunar, foi identificado que cerca de 90% das células cerebrais e dos pulmões dos ratos foram gravemente prejudicados.

“A poeira lunar causou reações semelhantes à rinite alérgica diagnosticada nos astronautas enviados para a Lua durante as missões Apollo. Eles sofreram diversos efeitos crônicos de longo prazo por conta dessas partículas”, afirmou a autora do estudo e geneticista da Universidade de Medicina de Stony Brook, Rachel Caston, ao Daily Mail .

